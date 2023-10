Annuncio UFFICIALE arbitri e scuse al club: “Doveva intervenire il VAR”

Arriva un annuncio da parte degli arbitri che farà la storia: “Evidente errore umano”. Poi anche le scuse al club

Sono anni che si richiedono in molte occasioni delle dichiarazioni ufficiali da parte degli arbitri riguardo a diversi episodi controversi. Nella giornata di ieri è arrivato un annuncio che farà la storia.

Una delle partite più discusse del weekend di Premier League è stata quella tra Liverpool e Tottenham. Tanti gli episodi che hanno scatenato le polemiche, tra cui il cartellino rosso per Curtis Jones assegnato con l’ausilio del VAR, ma uno in particolare è al centro del dibattito mediatico sui tabloid inglesi odierni. Si tratta del gol annullato a Luis Diaz e ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della federazione arbitrale inglese.

Annuncio della Federazione arbitrale inglese: “Un evidente errore umano”

La PGMOL, sigla con cui è conosciuta la Federazione arbitrale in Inghilterra, nella giornata di ieri ha fatto uno storico annuncio riguardo al gol annullato al Liverpool: “Un evidente errore umano”.

La Federazione arbitrale ha spiegato: “Il gol era regolare e sarebbe dovuto essere confermato dopo la revisione da parte del VAR“. Le prossime mosse saranno quelle di iniziare un’indagine interna e di contattare il Liverpool per presentare delle scuse ufficiali per quanto successo. La dinamica dell’episodio è stata piuttosto chiara: Momo Salah ha imbucato Luis Diaz che ha colpito la difesa del Tottenham apparsa un po’ pigra in quell’occasione, ma l’assistente di linea ha segnalato all’arbitro il fuorigioco. Questo ha portato il direttore di gara Simone Hooper ad annullare il gol.

Tutto liscio, se non fosse per il fatto che il fuorigioco non c’era e il VAR non ha segnalato all’arbitro che quella del guardalinea si trattava di una svista. Un gol regolare, quindi, annullato per un errore umano. Ecco perché la federazione arbitrale inglese ha presentato ufficialmente le scuse al Liverpool al termine del match.