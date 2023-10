Due per uno con De Paul: la Juventus rivoluziona il centrocampo

Due per uno con De Paul, la Juventus prepara la rivoluzione a centrocampo. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Mancano pochi giorni alle contro-analisi di Paul Pogba dopo la riscontrata positività al testosterone del centrocampista della Juventus.

Il prossimo 5 ottobre il numero 10 bianconero effettuerà il nuovo test, ma la sensazione è che la sua seconda avventura alla Juve sia ormai al capolinea. Dal primo anno interamente perso per infortunio ai problemi di inizio stagione, fino alla positività al doping: la società sembra aver ormai deciso di scaricare definitivamente l’ex Manchester United.

Giuntoli e la dirigenza bianconera sono così al lavoro per la sua successione, e tra i nomi in cima alla lista c’è sempre quello di Rodrigo De Paul. La Juventus potrebbe salutare un altro big a centrocampo per arrivare all’argentino dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot-Pogba per De Paul: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la Juve è su De Paul e l’agente dell’ex Udinese avrebbe già incontrato la dirigenza bianconera.

Oltre a Pogba, però, la Juventus potrebbe dire addio a Rabiot: come noto, il centrocampista francese è in scadenza di contratto e corteggiato dai top club europei per la firma a parametro zero. In caso di doppio addio, Giuntoli andrebbe con forza proprio su De Paul. L’argentino è in scadenza di contratto nel 2026 e valutato circa 35 milioni di euro dai ‘Colchoneros’.