DIRETTA Serie A, Atalanta-Juventus: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel big match domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che ambiscono alla qualificazione alla prossima Champions che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che vengono dalla vittoria esterna di misura contro il Verona, vanno a caccia del terzo successo di fila per operare il sorpasso in classifica sulla ‘Vecchia Signora’. Dall’altri i bianconeri di Massimiliano Allegri, a loro volta reduci dalla vittoria casalinga contro il Lecce che li ha rilanciati dopo lo stop col Sassuolo, puntano al bottino pieno per rilanciare la propria candidatura allo scudetto. La gara sarà visibile in diretta in tv e in streaming soltanto sulla app di Dazn. Nella passata stagione, in questo stesso campo, la Juve si impose con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Iling Jr e di Vlahovic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Juventus live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus* 13, Atalanta* 12, Fiorentina* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone* 9, Sassuolo* 9, Torino* 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona* 7, Monza* 6, Roma* 5, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari* 2.

*una partita in meno