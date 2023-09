Super emergenza: difesa a pezzi contro la Juventus

Assenze pesanti nel reparto difensivo in vista dell’atteso match con la Juventus: in tre salteranno la gara contro i bianconeri di Allegri

Il Torino nei guai per i prossimi match prima della sosta per le nazionali. Juric dovrà infatti afre a meno sicuramente di Buongiorno per le gare contro il Verona (in programma lunedì) e soprattutto per il derby di sabato pomeriggio con la Juventus all’Allianz Stadium.

Il difensore granata e della Nazionale si è fermato nel primo tempo della trasferta con la Lazio, accusando una lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra: questo l’esito degli esami svolti dal giocatori nei giorni scorsi. Problema fisico che lo costringerà a uno stop di circa tre settimane e dunque a rientrare direttamente dopo la pausa del campionato. Assenza pesante questa per Juric nel trio difensivo, considerando anche l’ottimo inizio di stagione del canterano classe ’99. Juric in difesa non ha molte alternative considerando anche le defezioni di lunga data di Djidji e Zima, fermi ormai da diverse settimane.

Torino, non solo Buongiorno: Juric in emergenza per il derby con la Juve

Djidji ha subito due operazioni negli ultimi mesi per problemi di ernia inguinale e non sarà pronto prima di metà novembre.

Anche Zima è fermo ai box a causa di un guaio al ginocchio e finora ha collezionato soltanto pochi minuti nella gara contro il Cagliari. Entrambi saranno fuori quindi per le prossime partite, con Juric ‘costretto’ giocoforza ad affidarsi al baby georgiano Sazonov tra Verona e Juventus nel pacchetto arretrato insieme ai due titolarissimi Schhurs e Ricardo Rodriguez. Emergenza difensiva soprattutto in vista del sempre attesissimo derby per il tecnico granata, che potrebbe pensare comunque ad altre soluzioni per la stracittadina contro la ‘Vecchia Signora’, mentre con il Verona pare scontata la titolarità di Sazonov.