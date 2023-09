Tegola derby per Juric, a rischio un titolarissimo: è emergenza

Il turno infrasettimanale comincia a mietere le prime ‘vittime’ sul fronte infortuni: a rischio c’è il Derby della Mole

Il turno infrasettimanale tanto temuto dagli allenatori si sta confermando letale, soprattutto in vista delle prossime sfide importantissime. E prima della sosta ce ne sono tante, anche suggestive. Come il Derby della Mole del prossimo 7 ottobre, con due squadre che ad oggi sono forti entrambi: la Juve per l’organico, il Torino per la condizione psicofisica e delle buonissime individualità.

Ma la stracittadina rischia di perdere seriamente uno dei grandissimi protagonisti. Sì perché durante il match di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Torino Ivan Juric ha perso per infortunio Alessandro Buongiorno, il giocatore probabilmente più in forma del momento e uno dei leader tecnici e carismatici. Reduce da una grande partita contro Lukaku, nonostante la piccola sbavatura finale, oggi il numero 4 granata stava controllando senza problemi Immobile. Ma proprio su un contrasto al limite dell’area sul capitano laziale, Buongiorno si è allungato e ha riportato subito un infortunio muscolare. Il vicecapitano del Torino è rimasto a terra qualche istante e poi al 27′ è stato costretto a uscire per far posto a Sazonov.

Tegola Torino, infortunio per Buongiorno: derby lontano

Il classe ’99 ha fatto cenno in maniera evidente alla panchina, con un volto decisamente sconfortato, di aver sentito tirare. Il rischio è quello di una lesione o una distrazione, per cui sarebbe molto complicato recuperare in dieci giorni. Tutte valutazioni premature, è ovvio, ma smorfie e sensazioni portano in quella direzione. Un bel problema per Juric, che in difesa deve fare a meno già dei sostituti: Zima e Djidji che starà fuori ancora a lungo. Lunedì c’è il Verona, sabato 7 la Juventus. Il mister granata ora non può che sperare solo in buone notizie.