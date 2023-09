Sassuolo, i numeri che fanno rabbrividire i tifosi: Dionisi corre ai ripari

I tifosi del Sassuolo sono preoccupati per il rendimento altalenante della squadra; Dionisi deve trovare la soluzione

La stagione del Sassuolo è iniziata tra alti e bassi; il club, fino a questo momento, non sa pareggiare. I ragazzi di Dionisi o perdono o vincono come dimostrano queste prime sei giornate di campionato. Il vero problema è che difficilmente si riesce a capire che tipo di squadra scenderà in campo; contro il Frosinone, ad esempio, Berardi e compagni hanno buttato al vento il doppio vantaggio firmato Pinamonti.

Ben diversa invece la squadra che ha affrontato Juventus ed Inter; in pochi giorni sono arrivati sei punti con quattro gol rifilati ai bianconeri e la rimonta messa a segno a San Siro con un grandissimo gol realizzato da Berardi. E’ veramente difficile da capire un club capace di battere due delle principali candidate al titolo ma non trovare la giusta continuità sia di prestazioni sia di rendimento.

Il prossimo match, da questo punto di vista, potrebbe essere fondamentale; i neroverdi affronteranno il Monza lunedì prossimo alle 18.30 e i tifosi sono preoccupati perché non sanno che cosa aspettarsi. In campo, infatti, può scendere in campo il Sassuolo disattento visto contro il Frosinone o quello concreto, concentrato degli ultimi centottanta minuti. La differenza di prestazione è una caratteristica del club neroverde come dimostrano alcuni precedenti.

Sassuolo, manca continuità: Dionisi è preoccupato

Come abbiamo detto, il club neroverde ha sempre avuto questa discontinuità di prestazione e risultati nel proprio DNA; prendiamo ad esempio la stagione 2021/2022 quando il Sassuolo conquisto tredici punti nel giro di sei partite, una continuità importante che poteva far pensare ad una squadra in grado di lottare per obiettivi importanti.

Il problema, di quella stagione, furono le prime otto partite dove arrivarono otto punti e gli ultimi otto match di campionato con sette punti ottenuti; media pessima, da retrocessione per un Sassuolo che fatica ad avere una precisa identità. Stesso discorso si può fare per la scorso stagione; i neroverdi hanno attraversato un periodo complicatissimo con ben otto sconfitte in dieci giornate.

La svolta, totalmente inaspettata, è arrivata grazie al cinque a due rifilato al Milan, da quel momento sei successi in otto partite hanno cambiato le prospettive dei neroverdi anche se Berardi e compagni, negli ultimi sei match di campionato, non sono riusciti a trovare la vittoria. Ecco perché i tifosi sono preoccupati e per questo Dionisi sta cercando di correre ai ripari; serve lavorare soprattutto sull’aspetto mentale per evitare crolli come quello con il Frosinone.