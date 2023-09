Sarri dopo Milan Lazio: “Primo tempo notevole, Champions un lusso”

Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato al termine della partita con il Milan che ha visto i biancocelesti uscire sconfitti per due a zero

La Lazio, dopo la vittoria contro il Torino nel turno infrasettimanale, era impegnata a San Siro in un big match dove i biancocelesti cercavano continuità di risultati. Dopo un primo tempo positivo dove i ragazzi di Sarri hanno anche creato qualche presupposto, nella ripresa è uscito il Milan con uno straripante Leao autore di due assist.

Per i biancocelesti si tratta della quarta sconfitta nelle prime sette partite di campionato; inizio decisamente complicato ma la squadra sembra stia ritrovando la giusta via come dimostrato nel primo tempo di San Siro dove qualche ripartenza poteva essere sfruttata meglio. Di seguito le parole di Sarri al termine della sfida contro il Milan.

“Abbiamo fatto un primo tempo notevole e abbiamo la responsabilità di aver creato tanto ma non siamo riusciti a tramutare la mole di gioco in occasioni. Buon settore di partita fra i due gol, prestazione anche di buon livello perché era difficile pensare di venire qui e non soffrire neanche quindici minuti. Abbiamo ripreso la strada giusta”

“Castellanos ha fatto un buon primo tempo, ha creato i presupposti, buona partita essendo la prima dal primo minuto”

“Primo tempo bene il centrocampo, eravamo aggressivi a hanno recuperato un numero considerevole di palloni, quando bisognava tenere ci siamo schiacciati troppo all’indietro e non abbiamo dato soluzioni per uscire e respirare”

“La pressione del Milan è durata dieci minuti, era facilmente prevedibile che ci fossero blocchi di minuti in cui andare in difficoltà”

“In questa fase potremmo fare fatica con questa soluzione di centrocampo, siamo abituati ad un reparto più offensivo. Rovella gli ho dato continuità perché veniva da un problema fisico ed era giusto dargli due/tre partite per trovare il top della condizione ma sta facendo molto bene”

“Noi dobbiamo pensare al campionato, la Champions per noi è un lusso, la vita la giochiamo in campionato. Da lunedì penseremo alla partita europea e daremo tutto per questo palcoscenico”

“Ciro penso lo recupereremo al meglio, oggi sentiva qualcosa al flessore, per il dottore ci stava un minimo di rischio, lui non se la sentiva di giocare ma abbiamo lasciato aperta la porta in casa di necessità. Ha giocato uno spezzone di partita in cui ha rischiato molto meno rispetto a se avesse giocato dall’inizio“