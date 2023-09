PAGELLE e TABELLINO Milan-Lazio 2-0: Pulisic determinante, Kamada impalpabile

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Lazio, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A

Dopo un primo tempo senza grandissime emozioni, se non per l’occasione capitata sui piedi Reijnders, il Milan alza i giri del motore e batte la Lazio con una seconda frazione di alto livello.

Arrivano così i gol di Christian Pulisic e Noah Okafor, che sfruttano al meglio due assist di Rafa Leao.

MILAN

Maignan 6

Calabria 6 – Dal 69′ Florenzi 6

FLOP Kjaer 6 – Primi 45 minuti da incubo per il centrale danese, spesso fuori posizione. Sbaglia diverse letture difensive mettendo in enorme difficoltà la retroguardia. Sono almeno tre gli errori nel corso del primo tempo. Nella ripresa prende le misure ai suoi avversi e risulta efficace, con la sua aggressività, negli anticipi.

Tomori 6,5

Hernandez 6

Loftus-Cheek 6,5. Dal 28′ Musah 6,5

Adli 7 – Dal 69′ Pobega 6,5

Reijnders 7

TOP Pulisic 7 – Nel primo tempo il Milan fatica a rendersi pericoloso, ma è un riferimento costante per i compagni. Anche se spesso i ritmi sono compassati è l’uomo più pericoloso dei rossoneri. Allo scoccare dell’ora di gioco, sfrutta perfettamente l’assist di Leao, battendo Provedel col sinistro. A 15 dalla fine ha la palla per raddoppiare, ma stavolta il portiere biancoceleste gli dice di no. Da sottolineare l’ottima intesa con Musah. D’altronde parlano la stessa lingua. Dall’82’ Chukwueze s.v.

Giroud 6 – Dal 69′ Okafor 7

Leão 7

All. Pioli 7

LAZIO

Provedel 6

Marusic 5,5

Casale 5,5

Romagnoli 6

Hysaj 5,5

Guendouzi 6. FLOP Dal 68’ Kamada 5:non giocava da oltre due partite, è stato un po’ il grande bocciato, al netto di qualche acciacco. Il suo ingresso in campo non è buono, non incide né si butta mai in area anche se in teoria sarebbe entrato per quello. Magari ha perso un po’ di ritmo, ma pure in fase di ripiegamento non si fa mai vedere.

Rovella 6,5. Dal 68’ Vecino 5,5

Luis Alberto 6

Felipe Anderson 6. Dal 75’ Pedro 6

TOP Castellanos 6,5: con lui la Lazio torna a giocare bene, ad avere una manovra armonica e bella anche da vedere, che coinvolge tutti gli interpreti in campo. Tecnicamente ineccepibile, si intende già con Luis Alberto e Zaccagni. Una ventata di freschezza che pare essere la strada giusta per la Lazio. Gli manca un po’ il tiro, ma recupera pure un sacco di palloni in ogni zona del campo. Non è un bomber, ma oggi si è vista un’altra Lazio, paradossalmente la migliore della stagione. Dal 75’ Immobile 5,5

Zaccagni 6. Dall’80’ Isaksen 6

All.: Sarri 6

TABELLINO

MILAN-LAZIO 2-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw; Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Anderson. A disp.: Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi, Kamada, Vecino; Immobile, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

Arbitro: Massa di Imperia.

GOL: 60′ Pulisic (M), 88′ Okafor (M)

AMMONITI: 50′ Marusic (L), 64′ Romagnoli (L), 65′ Leao (M), 83′ Theo Hernandez, 86′ Maignan (M)

ESPULSI: