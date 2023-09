Pinamonti, statistiche e voti Fantacalcio del centravanti del Sassuolo

Pinamonti è il centravanti del Sassuolo; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Il Sassuolo, dopo il tredicesimo posto della passata stagione, vuole cambiare marcia e vivere un campionato da grande protagonista; l’addio di Frattesi ha rappresentato un problema non da poco considerando le qualità del giocatore. La società, però, ha lavorato molto bene sul mercato andando a rafforzare la rosa di Dionisi nel migliore dei modi.

In queste prime sei giornate, uno dei grandi protagonisti del Sassuolo è senza dubbio Pinamonti; il centravanti si sta dimostrando come il terminale offensivo perfetto di una squadra che scende in campo con quattro attaccanti contemporaneamente. Le prestazioni dell’azzurro sono andate in costante crescita e il classe 1999 ha trovato il gol per tre partite in fila. La speranza è di continuare su questa strada.

Come ha giocato Pinamonti nell’ultima partita: Inter Sassuolo

L’ultima partita del Sassuolo è stata in casa dell’Inter nel turno infrasettimanale; un match che i ragazzi di Dionisi hanno giocato nel migliore dei modi. I neroverdi hanno saputo reagire dopo lo svantaggio firmato Dumfries ribaltando la partita grazie ad una splendida prestazione di Berardi, autore di un assist e un meraviglioso gol. Tre punti importantissimi per il Sassuolo con un buona gara giocata anche da Pinamonti.

Il centravanti del Sassuolo non ha segnato ma è stato un punto di riferimento per l’attacco dei neroverdi; i suoi movimenti, infatti, hanno tenuto in costante apprensione la difesa avversaria. Riuscire a superare i centrali dei nerazzurri non è per nulla semplice ma Pinamonti è stato bravo a tenere impegnata la retroguardia avversaria.

Fantacalcio: i voti di Pinamonti

L’inizio di stagione di Pinamonti è stato decisamente positivo con il giocatore in costante crescita. Le sue prestazioni possono essere determinanti anche a livello fantacalcistico; il centravanti, infatti, ha la possibilità di regalare non poche soddisfazioni ai fanta allenatori che hanno deciso di puntare su di lui.

Nelle prime due giornate, contro Atalanta e Napoli, gli hanno portato un cinque e mezzo come voto. Da quel momento, però, costante crescita da parte del centravanti. Il gol contro il Verona gli ha permesso di ricevere un bel dieci in pagella; in casa del Frosinone, il Sassuolo non è riuscito a vincere ma Pinamonti, con la sua doppietta, gli ha permesso di ottenere un tredici e mezzo.

Il match contro la Juventus, vinto dai neroverdi per quattro a due, ha visto Pinamonti ancora protagonista con. Gol ma anche ammonizione gli hanno portato un nove in pagella; infine la gara di San Siro dove ha ricevuto un bel sei. Questa potrebbe essere la stagione del centravanti classe 1999

Pinamonti come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Sassuolo ha un suo profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. Non ha fatto eccezione, ovviamente, il successo in casa dell’Inter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Pinamonti (@andreapinamonti)

Pinamonti nella probabile formazione di Sassuolo Monza

Dopo le vittorie contro Juventus e Inter, il Sassuolo ha voglia di dare continuità di risultati; i neroverdi si preparano ad affrontare il Monza e l’obiettivo è quello di mettere, sul terreno di gioco, lo stesso atteggiamento, la stessa voglia viste negli ultimi centottanta minuti.

Uno dei protagonisti del match sarà, senza ombra di dubbio, Pinamonti; il centravanti ha le possibilità per andare a mettere in crisi la difficoltà avversaria. La sua capacità nel gioco aereo rischia di risultare determinante; a questo bisogna aggiungere un altro aspetto, l’attaccante sa come andare ad occupare l’area di rigore in modo da mettere in difficoltà il diretto marcatore.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Sassuolo con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante azzurro. Consigli; Vina, Tressoldi, Erlic, Toljan; Boloca, Matheus Henrique; Lauriente, Bajrami, Berardi; Pinamonti

Pinamonti nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Sempre titolare in queste prime sei giornate; Pinamonti sta dimostrando di poter dare un contributo assolutamente fondamentale alla stagione del Sassuolo. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centravanti.

Gol: quattro

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.25

Pinamonti, prestazioni e gol: il Sassuolo ha il suo centravanti

Il Sassuolo ha iniziato la stagione tra alti e bassi; se la sconfitta con il Frosinone fa ancora male (la squadra era avanti due a zero), le vittorie con la Juventus e in casa dell’Inter rappresentano, senza dubbio, il momento più alto della stagione neroverde fino a questo momento.

La squadra pratica un calcio decisamente interessante, con quattro giocatori offensivi contemporaneamente in campo e un centravanti come Pinamonti a finalizzare la mole di gioco prodotta dai suoi compagni. Il centravanti ha iniziato nel migliore dei modi e vuole continuare su questa strada per trascinare il Sassuolo in questa stagione.