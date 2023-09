Piano Juve per Berardi: Giuntoli disposto al sacrificio

La Juventus ha un piano ben preciso per arrivare a Domenico Berardi nel mercato di gennaio: Giuntoli prepara un grande sacrificio

A Torino si sente ancora un eco dal mercato estivo, una voce che rimbalza tra le pareti della Continassa e che sussurra sempre il solito nome: Domenico Berardi. La Juventus non ha ancora abbandonato l’idea di arrivare al classe ’94 calabrese e avrebbe anche un piano ben preciso per convincere Giovanni Carnevali a gennaio.

Nel mercato invernale non è semplice comprare dal Sassuolo, che solamente con Jeremie Boga si è privata di uno dei suoi pezzi pregiati a stagione in corso. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno iniziato i dialoghi con il club emiliano già in estate, facendosi un’idea della valutazione del giocatore e della disponibilità di Berardi a raggiungere Torino. Il Sassuolo continua a considerare la cessione del proprio numero 10 solamente per una cifra vicina ai 30 milioni di euro e la Juventus ha un piano per raggiungere quanto richiesto dagli emiliani.

La Juve vuole subito Berardi: Giuntoli sacrifica Iling Junior

I bianconeri in estate hanno provato ad inserire delle contropartite tecniche nella trattativa col Sassuolo per arrivare a Domenico Berardi, ma senza trovare il profilo giusto. Per il mercato invernale il grande indiziato sarebbe Samuel Iling Junior.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avrebbero individuato in Samuel Iling Junior l’elemento giusto per raggiungere i 30 milioni richiesti dal Sassuolo per Berardi. Come fatto in estate, la dirigenza bianconera proverà a inserire l’inglese classe 2003 nei dialoghi col Sassuolo, ma difficilmente troverà un’apertura da parte di Carnevali.

Ecco così che il piano della dirigenza juventina sarebbe quello di cedere l’esterno in Premier League, dove ha molti estimatori e dove potrebbe incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Allegri ha stima per Iling Junior, ma sulla corsia mancina la rosa è satura: oltre a Cambiaso, che ha conquistato tutti, c’è anche Filip Kostic come valida alternativa. Ecco perché l’inglese potrebbe essere considerato sacrificabile dai bianconeri, così come non è da escludere un addio da parte del serbo: quello che conta è la volontà della Juventus di andarsi a prendere una volta per tutte Domenico Berardi.