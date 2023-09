Paura per Vaessen, a terra privo di sensi: sospesa Waalwijk-Ajax

Grande paura in Olanda durante la sfida tra Waalwijk e Ajax: Vaessen colpito alla testa perde i sensi, soccorsi immediati e partita sospesa

“Non si tratta solo di calcio. Preghiamo che tu stia bene, Etienne”. È il messaggio che l’Ajax ha rivolto sui propri canali social ad Etienne Vaessen, portiere del Waalwijk, colpito duramente alla testa nei minuti finali del match contro i Lancieri.

Con la partita sul 2-3 per gli ospiti, il portiere dei padroni di casa è intervenuto in uscita bassa su Briant Brobbey che non è riuscito a frenare la sua corsa ed ha colpito in maniera violenta il capo dell’estremo difensore. Vaessen è parso privo di sensi ed immediati sono entrati in campo i soccorsi.

Grande agitazione tra i calciatori in campo, anche perché sul terreno di gioco è entrato un defibrillatore e l’area intorno al portiere è stata coperta con dei teli per evitare di mostrare i soccorsi. Il 28enne è stato quindi trasportato in barella fuori dal campo, mentre il match non è ripreso.

Molto scossi i compagni di squadra di Vaessen, qualcuno anche con le lacrime agli occhi, sconvolti anche i giocatori dell’Ajax. Proprio per questo motivo sarebbero stati gli stessi calciatori a decidere di non riprendere il match in maniera definitiva. Il Waalwijk ha annunciato la sospensione definitiva dell’incontro, senza però dare alcuna informazioni sulle condizioni di saluta di Vaessen.

Waalwijk-Ajax interrotta: grande paura per Vaessen

È questa la preoccupazione principale per tutti: conoscere le condizioni di Vaessen. Il pubblico ha applaudito all’annuncio della sospensione definitiva dell’incontro e ha intonato un coro di sostegno al portiere.

Al momento non si ha alcuna notizia ufficiale sulle condizioni di salute del calciatore con l’apprensione che è ovviamente molto grande, anche in considerazione dello stato dei giocatori (compagni e avversari) dopo i soccorsi. Stando a quanto arriva dall’Olanda, il calciatore è stato trasportato in ospedale ed è attualmente cosciente.