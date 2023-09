PAGELLE E TABELLINO LECCE-NAPOLI 0-4: top Kvaratskhelia, flop Lindstrom

Lecce-Napoli, gli azzurri sbloccano con Ostigard. Nella ripresa ci pensano Osimhen, Gaetano e Politano su rigore per il poker

Il Napoli trova la seconda vittoria consecutiva questa volta contro il Lecce. Premiata la scelta di Garcia di gestire le energie in vista della Champions. Osimhen entra nella ripresa e segna lo 0-2, molto bene la coppia centrale. Anguissa si ritrova sui livelli che sono stati abituali nella scorsa stagione. Ottimo Kvara assist-man e molto bene ancora Zielinski. Passo indietro del Lecce dal punto di vista delle prestazioni: molto meglio contro la Juve che nella gara contro i campioni d’Italia.

PAGELLE LECCE

Falcone 4.5

Gendrey 5

Pongracic 5

Baschirotto 5

Gallo 5 (61′ Dorgu 5.5)

Rafia 5.5 (61′ Oudin 5.5)

Ramadani 4.5

Blin 6 (61′ Gonzalez 5.5)

Almqvist 6 (82′ Corfitzen sv)

Krstovic 6

Strefezza 5.5 (71′ Piccoli 5.5)

All. D’Aversa 5.5

PAGELLE NAPOLI

Meret 5.5

Di Lorenzo 6

Ostigard 7

Natan 6.5

Olivera 6

Anguissa 7

Lobotka 7 (76′ Cajuste sv)

Zielinski 7 (83′ Gaetano 7)

Lindstrom 5 – Non riesce, per ora, ad inserirsi come vorrebbe. Cerca i suoi movimenti, non quelli della squadra e ne vien fuori qualcosa di ibrido che non convince. Sbaglia anche qualcosa di troppo nelle scelte (57′ Politano 6.5)

Simeone 6 (46′ Osimhen 6.5)

Kvaratskhelia 7.5 – Difende, costruisce e rifinisce. Gli è mancato il gol, ma ha fatto un’ora di gioco dove ci ha messo tutto. Ed il tocco sulla testa di Osimhen che mette l’ipoteca sulla partita è talmente delizioso che gli vale la palma di migliore in campo (57′ Raspadori 6.5)

All. Garcia 6.5

PAGELLA ARBITRO

Pairetto 6

TABELLINO

RETI: 16′ Ostigard, 53′ Osimhen, 89′ Gaetano, 94′ rig. Politano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. A disp. Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Touba, Oudin, Joan Gonzalez, Berisha, Listkowski, Corfitzen, Sansone, Burnete, Piccoli. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Osimhen, Politano, Raspadori, Zerbin. All. Garcia

ARBITRO: Pairetto (VAR: Paterna)

AMMONITI: Kvaratskhelia, Simeone, Gallo, Gonzalez, Ramadani

ESPULSI: