Mourinho ancora sotto esame: “Si è toccato il fondo”

Continua il processo a José Mourinho e ai pessimi risultati della Roma: “Si è rotto qualcosa, è una squadra senz’anima”

La Roma è protagonista di uno dei peggiori avvii di stagione della sua storia, uno scenario inatteso considerando che è il terzo anno di José Mourinho e che in estate è arrivato anche Romelu Lukaku.

Ai microfoni di RadioRadio, Roberto Pruzzo ha analizzato quanto successo contro il Genoa e in particolare si è soffermato sul riscaldamento del match. “Già nel riscaldamento quelli del Genoa avevano tutti una grande motivazione, insieme e sembravano un gruppo. Quelli della Roma, invece, sembrava che si fossero trovati solo mezz’ora prima della partita. Poi vedi la partita e ti rendi conto che un po’ di verità c’è”. Una sensazione di scarsa unione, che si è rivisto anche sul terreno di gioco. L’ex attaccante giallorosso ha continuato: “Non è una squadra che gioca contro l’allenatore, però c’è un livello di saturazione nel gruppo a cui bisogna stare molto attenti”. L’analisi prosegue.

Mourinho non trova la via giusta: “Ha perso il controllo della situazione”

Lo Special One è sempre stato straordinario a creare gruppo e ad essere seguito come un vero e proprio leader da parte dello spogliatoio. Con la Roma, nonostante sia riuscito a conquistare totalmente il pubblico giallorosso, non sembra avere il pieno controllo emotivo dello spogliatoio.

Roberto Pruzzo, su questo tema, ha dichiarato: “Mourinho ha perso il controllo della situazione, ora dovrà ritrovarla. Certo, quello che ha fatto la Roma in queste prime 6 giornate rimane, penso che si sia toccato il fondo. L’allenatore non è l’unico responsabile, ma è il primo responsabile”. Un altro segnale delle difficoltà ambientali in casa Roma, poi, arriva da un punto di vista diverso.

Stefano Carina, sempre ai microfoni di RadioRadio, ha dichiarato: “La panchina è sempre stata in piedi in questi due anni, sono tre partite che sono tutti seduti. Sembra come se si fosse rotto qualcosa. È una squadra svuotata, senz’anima”. Insomma, sono tante le difficoltà in questo momento e lo Special One è chiamato a trovare una soluzione e a ritrovare la strada giusta.