Milan Lazio, tifosi furiosi contro Leao e Kjaer: “Che dormita”

I tifosi rossoneri furiosi per l’inzio di partita di Kjaer e Leao, due elementi fondamentali nel sistema di gioco di Pioli

Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Lecce, la giornata di Serie A metteva di fronte Milan e Lazio in un big match fondamentale per entrambe le squadre. I rossoneri volevano il primo posto in attesa dell’Inter mentre i ragazzi di Sarri cercavano la continuità dopo il successo contro il Torino.

Una partita bloccata se non per l’occasione della Lazio con l’errore di Kjaer che non è piaciuto ai tifosi rossoneri così come non è piaciuto l’atteggiamento di Leao in una possibile ripartenza del Milan vanificata dal numero dieci rossonero.

In un minuto due ladrate del Milan: Maignan prende con le mani fuori area, Adli non ammonito #MilanLazio — 🍺 (@BirraMoratti) September 30, 2023

Ma il piano gara di #Pioli quale sarebbe: #Adli spaventapasseri in regia e catapulta dai centrali?#MilanLazio — N O V U S (@BensonGuitar) September 30, 2023

starting kjaer is not a good idea#MilanLazio — Inside Milan (@_InsideMilan) September 30, 2023

Ma Kjaer che cosa stava facendo? #MilanLazio — Davide Imperato (@PM_18) September 30, 2023

A volte Leao si Nianghizza #MilanLazio — I Rigori Col Rio Ave 🔴⚫️🇮🇹 (@disagiavolo) September 30, 2023