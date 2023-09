Loftus-Cheek, statistiche e voti Fantacalcio del neo centrocampista rossonero

Loftus-Cheek è un centrocampista del Milan; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del nuovo acquisto dei rossoneri

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, il Milan ha cambiato veramente tanto; uno dei reparti sui quali la società è intervenuta maggiormente, il centrocampo, ha visto l’inserimento di Loftus-Cheek. Giocatore che si è inserito immediatamente nel sistema di gioco di Pioli.

Le prestazioni di Loftus-Cheek sono andate in costante crescita e hanno portato il giocatore a realizzare, in casa del Cagliari, la sua prima rete in campionato. Un premio meritato considerando il rendimento del giocatore fino a questo momento; in poco tempo il classe 1996 è diventato una colonna del centrocampo rossonero.

Come ha giocato Loftus-Cheek nell’ultima partita: Cagliari-Milan

L’ultima partita di campionato ha visto il Milan fare visita al Cagliari in un match che poteva portare delle insidie viste la voglia dei padroni di casa di trovare la prima vittoria in campionato. Il match non si era messo nel migliore dei modi con la rete di Luvumbo; i rossoneri, però, hanno reagito subito andando a ribaltare la sfida nel finale del primo tempo.

Nella ripresa è poi arrivato il gol che ha chiuso definitivamente il match ed è stato realizzato da Loftus-Cheek; il centrocampista ha trovato la prima rete nel massimo campionato italiano con un tiro da fuori, soluzione che può essere riproposta nell’arco della stagione. Gara di spessore quella del 1996, giocatore in grado di alzare la qualità del centrocampo rossonero.

Fantacalcio: i voti di Loftus-Cheek

L’impatto avuto da Loftus-Cheek con il Milan e, più in generale, con il campionato italiano è stato assoluto positivo. Anche a livello fantacalcistico parliamo di un giocatore che può andare a regalare non poche soddisfazioni essendo un centrocampista in grado di essere determinante in entrambe le fasi di gioco.

L’esordio contro il Bologna gli ha portato la sufficienza mentre contro il Torino, grazie all’assist, è arrivato il primo bonus e un otto pieno in pagella. Altra sufficienza nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma; l’unico voto negativo è arrivato nel derby ma parliamo di una partita in cui ha funzionato veramente nulla.

Un bel sei e mezzo nel match casalingo contro il Verona mentre a Cagliari, il centrocampista ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato italiano e questo gli è valso un bel nove e mezzo. I voti testimoniano pienamente l’importanza del giocatore per il sistema di gioco dei rossoneri.

Loftus-Cheek come ha commentato su Instagram

Il centrocampista del Milan ha un profilo Instagram dove condivide, tra le altre cose, anche i risultati delle sue partite con la squadra rossonera. Non ha fatto eccezione la partita di Cagliari con il classe 1996 ad aver fatto un post al termine di una sfida dove è risultato decisivo grazie alla rete del definitivo tre a uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ruben Loftus-Cheek (@rlc)

Loftus-Cheek nella probabile formazione di Milan Lazio

La prossima sfida del Milan sarà il big match con la Lazio; una partita fondamentale per entrambe le squadre con i rossoneri che cercheranno continuità di risultati. I ragazzi di Pioli, dopo aver ripreso l’Inter in vetta alla classifica, vogliono mantenere la vetta del campionato.

Battere i biancocelesti non sarà per nulla semplice ma il Milan potrà contare sull’apporto di Loftus-Cheek giocatore che, con il tiro da fuori, può andare a rappresentare una soluzione importante nel corso della partita.

Elemento determinante che può dare un contributo notevole alla stagione dei rossoneri; andiamo ora a vedere la probabile formazione del Milan con la presenza, ovviamente dall’inizio, del centrocampista. Maignan; Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic

Loftus-Cheek nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come abbia avuto un grandissimo impatto nel centrocampo rossonero; il Milan difficilmente può fare a meno di Loftus-Cheek. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del giocatore a disposizione di Pioli.

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni:nessuna

Fanta media: 6.9

Loftus-Cheek, risorsa in più per il Milan: ecco cosa può dare

Il centrocampo del Milan, rispetto alla scorsa stagione, ha subito un drastico cambiamento considerando la cessione di Tonali e l’infortunio di Bennacer. I rossoneri, per rinforzare il reparto a disposizione di Pioli, hanno acquistato Reijnders e Loftus-Cheek due giocatori che hanno cambiato il volto della squadra semifinalista della Champions League della scorsa stagione.

La cosa incredibile è come questi due giocatori si sono integrati all’interno del sistema di gioco rossonero; vedendoli giocare sembra che siano al Milan da diversi anni. Merito sia del tecnico ma anche delle qualità dei centrocampisti.

Per quanto riguarda Loftus-Cheek parliamo di un classe 1996 molto dinamico, dotato di grande corsa e con la possibilità di svolgere nel migliore dei modi entrambe le fasi di gioco. Come dimostrato in casa del Cagliari, tra le qualità del centrocampista troviamo il tiro da fuori; una soluzione che può risultare determinante per risolvere gare bloccate o andarle a chiudere.