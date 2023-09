La moglie di Immobile sbotta sui social: “Riconoscenza fiore raro”

Dopo la panchina contro il Milan, Jessica Melena ha pubblicato una storia molto discussa: “La riconoscenza è un raro fiore”

In panchina perché alle prese con qualche problema fisico: così Maurizio Sarri, nel pre-gara, ha motivato l’esclusione di Ciro Immobile dall’undici titolare della Lazio contro il Milan.

Il capitano biancoceleste si è accomodato in panchina per poi entrare nel finale di gara, con la squadra capitolina sotto di un gol. Un ingresso in campo che non ha avuto grandi effetti visto che i rossoneri si sono poi imposti per 2-0 e l’attaccante non è riuscito ad incidere.

Ma la sua esclusione ha fatto rumore e proprio durante l’incontro la moglie di Immobile, Jessica Melena, ha pubblicato una storia su Instagram destinata a far discutere: “La riconoscenza è un raro fiore” la frase scritta, una citazione di Papa Francesco. Uno sfogo riferito molto probabilmente ai tanti critici di Immobile più che a Sarri per l’esclusione, considerato che sui social in tanto hanno quasi esultato per la decisione del tecnico di tenere in panchina il 33enne di Torre Annunziata.

Milan-Lazio, esclusione Immobile: la giustificazione di Sarri

La frase della moglie di Immobile è destinata ovviamente a far discuter, così come l’esclusione dell’attaccante decisa da Sarri.

Lo stesso tecnico che, come anticipato in precedenza, ha spiegato di aver tenuto in panchina il proprio capitano perché alle prese con un problema fisico dopo la sfida contro il Torino.