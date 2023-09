Infortunio Immobile, annuncio ufficiale: “Era preoccupatissimo”

Maurizio Sarri ha spiegato le ragioni dell’esclusione del bomber della Lazio dal primo minuto contro il Milan

A pochissimi minuti da Milan-Lazio, Maurizio Sarri ha spiegato alcune delle scelte effettuate nel pomeriggio di San Siro per uno dei big match della settima giornata di Serie A. Dopo la vittoria sul Torino, infatti, il tecnico biancoceleste vorrebbe trovare continuità con il secondo successo consecutivo in campionato.

A far discutere sono state soprattutto due scelte, a centrocampo con il ritorno di Guendouzi titolare e in avanti con l’esclusione a sorpresa di Immobile. A tal proposito, ai microfoni di ‘Dazn’, Sarri ha spiegato: “Normale avvicendamento Guendouzi-Vecino. Immobile è uscito malconcio dalla partita con il Torino, un affaticamento ai flessori. Il ragazzo era preoccupatissimo, con lui e col medico si è deciso di impiegarlo solo in caso di assoluta necessità”.

Una partita complicata quella che attende una Lazio, nonostante il lavoro svolto negli ultimi giorni per arginare la qualità del Milan: “Questo è un campo difficile contro una squadra forte, sarebbe importante anche essere capaci di soffrire rimanendo in partita. Noi cerchiamo di allenare sempre la testa dei calciatori, a volte ci riusciamo altre no, ma il contatto con i calciatori è giornaliero”.