Infortunio grave, ma non arriva nessuno: la Fiorentina fa discutere

Una decisione che ha lasciato decisamente perplessi; la Fiorentina, nonostante l’infortunio, ha deciso di non intervenire sul mercato

Tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (a San Siro contro l’Inter); questo il bilancio della Fiorentina nelle prime sei giornate di campionato. I ragazzi di Italiano vogliono essere grandi protagonisti in questa stagione sia in Serie A sia a livello internazionale dove l’obiettivo è quello di tornare in finale di Conference League dopo la delusione della finale contro il West Ham dello scorso anno.

Inizio di stagione, dunque, positivo per la Fiorentina che ora si prepara alla partita casalinga contro il Cagliari con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi per restare nelle parti nobili della classifica. Non prenderà parte al match Dodò; il terzino brasiliano, nel match contro l’Udinese, è rimasto in campo solamente sei minuti.

Il classe 1998, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un movimento non naturale della gamba destra; fin da subito si è capito di come fosse una cosa piuttosto seria con il giocatore (decisamente preoccupato in volto) che è stato aiutato dallo staff medico della Fiorentina ad uscire dal campo. Un problema non da poco per il club viola considerando come la squadra, complice la Conference League, ha diversi impegni da affrontare.

Dodò, fuori quattro mesi: la Fiorentina non corre ai ripari

L’infortunio subito contro la Fiorentina è stato brutto e costringerà il brasiliano a stare fuori per diverso tempo. Il giocatore, come riportato da Sportmediaset, dopo aver fatto l’intervento atto alla ricostruzione del legamento crociato non potrà essere a disposizione di Italiano per quattro mesi. Un periodo decisamente lungo con i viola impegnati sia in campionato sia in Europa.

La società viola, però, non interverrà sul mercato ma aspetterà il giocatore convinta di poter affrontare i numerosi impegni senza l’apporto del terzino brasiliano. Molto probabilmente dunque non arriverà nessun nuovo giocatore in quella zona di campo; scelta forte da parte della Fiorentina considerando come, giocando ogni tre giorni, si ha bisogno di una rosa il più profonda possibile in modo da essere il più competitivi possibili in tutte le competizioni.

Dodò fuori fino al nuovo anno è una pessima notizia per Italiano e tutto l’ambiente viola considerando anche le qualità del ragazzo; il club, però, ha deciso di attendere il ritorno del brasiliano. Fino a quel momento toccherà a Biraghi, Kayode e Parisi fare gli straordinari tra Serie A e Conference League.