Il referto lo incastra: UFFICIALE, quindici mesi di squalifica

Pesante decisione del giudice sportivo per un calciatore che si è reso protagonista di un gesto inqualificabile: 15 mesi di squalifica

La stangata è di quelle che non può passare inosservata: squalifica fino a dicembre 2024. Una decisione molto pesante quella che il giudice sportivo ha deciso di infliggere dopo aver letto il referto arbitrale.

Siamo in Toscana, Girone L del campionato di seconda categoria: la partita è quella tra Monterchiese e Pestello terminata con il punteggio di 1-1. Non un match tranquillo però, almeno da giudicare da quanto riportato dal giudice sportivo che ha deciso per la squalifica fino al 28 dicembre del prossimo anno.

Quindici mesi di stop per il portiere della Monterchiese Simone Poderini motivati da quanto riportato nel comunicato del giudice sportivo. Stando a quanto contenuto nel referto arbitrale, infatti, il calciatore è stato sanzionato per aver offeso e minacciato il direttore di gara e per aver, una volta espulso, colpito dietro la schiena l’arbitro con due colpi “a mano aperta” che gli hanno fatto “perdere parzialmente l’equilibrio, senza farlo cadere”, ma “provocandogli leggero dolore”.

Una ricostruzione che però non convince la Montesarchiese che, infatti, ha annunciato ricorso e punta su alcuni video per scagionare almeno in parte il proprio calciatore. Secondo il club, infatti, le immagini mostrerebbero un andamento dei fatti diversi da quanto riportato nel referto arbitrale.

Stangata Montesarchiese, lunga squalifica e multa

La maxi squalifica inflitta a Poderini non è però l’unica decisione del giudice sportivo contro la Montesarchiese. Fermato per quattro giornate anche Cristian De Luca, altro giocatore del club: in questo caso si parla di “condotta violenta verso un calciatore avversario”.

Infine, da segnalare anche la multa di 300 euro alla società per quanto accaduto nel post gara: stando al comunicato del giudice sportivo, infatti, al rientro negli spogliatoi alcuni tesserati della Montesarchiese hanno inferto diversi colpi alla porta dello spogliatoio dell’arbitro e offeso e minacciato il direttore di gara.