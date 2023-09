Grana Fiorentina, preoccupazione alle stelle: il motivo è incredibile

La Fiorentina ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; nonostante questo una preoccupazione caratterizza il mondo viola

Una stagione iniziata nel migliore dei modi; la Fiorentina ha superato il preliminare di Conference League accedendo alla fase a gironi mentre in campionato ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in casa dell’Inter. Dodici gol fatti e dieci subiti per i ragazzi di Italiano che vogliono essere protagonisti sia in Serie A sia in ambito internazionale; squadra bella da vedere con una precisa idea di calcio e la voglia di andare a dominare la partita indipendentemente dal tipo di avversario.

Tra i punti di forza della Fiorentina è la capacità di fare punti senza le reti degli attaccanti; fino a questo momento, infatti, Nzola e Beltran (che sono arrivati in estate al posto di Cabral e Jovic) sono ancora a zero per quanto riguarda i gol. Un problema fino a questo momento “nascosto” dalla capacità della squadra di portare a rete altri giocatori come, ad esempio, Gonzalez e Bonaventura.

Bisogna, però, trovare una soluzione a questa difficoltà perché la Fiorentina ha ambizioni importanti e non può fare a meno dei gol dei suoi attaccanti. Da questo punto di vista la situazione che preoccupa maggiormente è quella di Beltran, centravanti classe 2001.

Beltran, pochi minuti e nessun gol: il River Plate è preoccupato

Due partite da titolare (senza però restare in campo fino alla fine) e quattro ingressi da subentrato; il minutaggio di Beltran, fino a questo momento, non è dei migliori ma la situazione è ancora più negativa se vediamo la voce bonus. L’attaccante, infatti, non ha ancora realizzato gol o assist con la Fiorentina che spera di avere, il prima possibile, un contributo importante dal suo centravanti.

Questa mancanza di gol, però, preoccupa non solo la Fiorentina ma soprattutto l’ex squadra di Beltran, il River Plate. L’attaccante, come riportato da soydelmillo, è stato acquistato dal club viola per una cifra intorno ai dodici milioni e mezzo di euro; a questo prezzo bisogna aggiungere altri dodici milioni e mezzo di bonus legati proprio ai gol di Beltran.

Proprio questo preoccupa il River Plate; il club spera ci possa essere un cambio di rendimento da parte dell’attaccante in modo da poter incassare una cifra importante che può tornare utile nelle prossime finestre di mercato. I gol di Beltran, dunque, sono fondamentali non solo per la Fiorentina e gli obiettivi dei viola ma anche per il suo ex club.