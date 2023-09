Giornalista (pagante) cacciato: caos in casa Fiorentina

Un giornalista (con regolare biglietto) respinto dal club: succede a Firenze, dove un cronista sarebbe stato cacciato dal Viola Park, nuovo centro sportivo del club gigliato

Una macchia nel giorno della prima partita ufficiale ospitata dal Viola Park dove oggi è andata in scena la sfida del campionato Primavera tra Fiorentina e Milan nella nuova casa del club gigliato.

Disavventura per il giornalista Francesco Matteini, respinto dal Viola Park nella giornata odierna, in occasione della prima partita ufficiale nel nuovo impianto, Fiorentina-Milan, valevole per il campionato Primavera. Sarebbe stato il direttore generale della società, Joe Barone, a chiedere ad una addetta al servizio di accompagnarlo alla porta nonostante il cronista fosse in possesso di regolare biglietto per assistere alla partita dopo averlo acquistato online.

Lo stesso Matteini ha raccontato quanto accadutogli: “Sono arrivato davanti al Viola Park e all’ingresso c’erano il dg Joe Barone con il comandante della Polizia municipale di Bagno a Ripoli”. Matteini spiega di aver salutato entrambi “ma Barone non ha risposto”. Poi, prima del controlli biglietti, Matteini sarebbe “stato affrontato dallo stesso Barone”. Il dirigente viola gli avrebbe più volte ripetuto di “non essere gradito” e di non poter entrare. Alle richieste del giornalista, Matteini sarebbe stato etichettato come “non gradito”.

E non è finita qui. Poco dopo Barone sarebbe tornato alla carica, estraendo una mazzetta di banconote e infilando in tasca una da 50 euro al giornalista che aveva ribadito di aver comprato il biglietto online, dunque a sue spese.

Fiorentina, giornalista cacciato dal Viola Park: il caso

In merito si registra l’intervento di Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana e Ordine dei giornalisti della Toscana che si dicono “sconcertate” dal comportamento della Fiorentina.

In particolar modo, le associazioni di categoria sottolineano come sia stato violato il diritto di cronaca, garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Ma non solo: violato anche il diritto di un cittadino che aveva acquistato un biglietto per assistere ad uno spettacolo in un luogo privato però aperto al pubblico. Ma è ancora più preoccupante la motivazione dell’espulsione. D’intesa con Matteini, Ast, Ussi Toscana e Odg, hanno dato mandato ai propri avvocati per valutare le iniziative legali da intaprendere.