Follia Juventus, 50 milioni e colpo chiuso

La Juventus lavora già al mercato per la prossima stagione e Giuntoli può coronare un lungo inseguimento con cinquanta milioni

Un solo acquisto nell’ultimo mercato, peraltro neanche utilizzato nelle ultime gare da titolare. La Juventus targata Giuntoli si è presentata con il solo arrivo di Weah, con l’esterno americano che nelle ultime uscite è stato scalzato da McKennie nelle gerarchie di Allegri.

Questo però non significa che la dirigenza bianconera non stia lavorando sul mercato, proiettata già a gennaio e alla prossima estate. Quando, probabilmente, gli interventi potrebbero anche essere diversi e, magari, di consistenza importante. Uno dei reparti dove la Juve sarà costretto ad intervenire è il centrocampo che potrebbe perdere per lungo periodo Pogba.

Come è noto, il francese è stato trovato positivo ad un controllo antidoping e attende le controanalisi di inizio ottobre prima di conoscere l’eventuale squalifica. Tra i nomi segnati sul taccuino di Giuntoli c’è, non certo da ora, anche quello di Khephren Thuram. Il centrocampista del Nizza, figlio d’arte, piace molto ai bianconeri che devono però fare i conti con una valutazione importante del club del Principato.

Calciomercato Juventus, per Thuram servono 50 milioni

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.com’, infatti, il Nizza avrebbe chiesto ben cinquanta milioni di euro per il 22enne che è finito nel mirino anche del Bayern Monaco.

Una cifra molto elevata, ma che non avrebbe spaventato la Juventus. I bianconeri sanno che per innalzare la qualità del proprio centrocampo c’è la necessità di un investimento importante e, stando al portale spagnolo, non si sarebbero tirati dietro alla somma richiesta dal Nizza e sarebbero pronti a mettere a bilancio un esborso economico importante per Thuram.

Resta da vedere, ovviamente, come evolverà l’eventuale trattativa e se la Juventus riuscirà a battere l’eventuale concorrenza del Bayern Monaco e degli onnipresenti club inglese che da tempo – come i piemontesi – sono sulle tracce del giovane calciatore del Nizza.