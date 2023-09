DIRETTA Serie A, Salernitana-Inter | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il lungo sabato della settima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Salernitana e l’Inter

Dopo i match tra Lecce-Napoli e Milan-Lazio, l’ultimo in programma per questo sabato, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, è quello che vede di fronte la Salernitana e l’Inter.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paulo Sousa, uno degli ex della partita, non hanno ancora mai vinto in questa stagione, raccogliendo tre pareggi e tre sconfitte. Nel turno precedente, sono stati battuti dall’Empoli del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli, una diretta concorrente per la salvezza. E hanno bisogno di smuovere la classifica, con la panchina del portoghese che inizia a traballare. Si troveranno, però, di fronte la squadra di Simone Inzaghi che vorrà immediatamente rifarsi dopo la sconfitta interna subita contro il Sassuolo di Berardi nel turno infrasettimanale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Kastanos, Legowski, Bohinen, Martegani, Bradaric; Dia, Cabral. All. Sousa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: