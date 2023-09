Dall’Empoli alla casa di Mourinho, l’assurdo incrocio che in pochi conoscono

In pochi conoscono l’incredibile incrocio che collega l’Empoli alla casa di Mourinho; un qualcosa che lascia veramente senza parole

Sei partite di campionato, una sola vittoria e cinque sconfitte con un gol fatto, tredici subiti e il cambio di allenatore. Al posto di Zanetti, esonerato dopo il sette a zero subito all’Olimpico contro la Roma, è arrivato Andreazzoli il cui compito è quello di portare l’Empoli alla salvezza. Missione per nulla semplice anche se la squadra ha le possibilità per ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano.

L’Empoli ha dei giocatori a cui affidarsi è uno di questi è Caprile; l’estremo difensore, al momento infortunato, è sostituito da Berisha. In porta il club toscano, nell’ultima sessione di mercato, ha perso Vicario ceduto al Tottenham per venti milioni di euro; partenza dolorosa considerando il valore dell’estremo difensore ma di fronte a determinate offerte è anche difficile dire di no.

La chiamata del Tottenham, inoltre, è stata importante per lo stesso Vicario che può fare quel salto di qualità e mostrare i suoi valori in un club di livello come gli Spurs. L’inizio del classe 1996 è stato estremamente positivo e, come riportato dal Corriere dello Sport, la parata di Vicario contro il Manchester United è stata premiata come la migliore del mese di agosto. L’impatto del portiere azzurro sul mondo Spurs è stato estremamente positivo con l’ex Empoli che ha deciso di andare ad abitare in una casa che potremmo definire molto speciale.

Vicario e la casa di Mourinho: il retroscena a Tottenham

La conoscenza della lingua inglese, il rapporto con compagni e tecnico, l’apporto sul campo con prestazioni di livello; Vicario ha iniziato decisamente bene la sua avventura in Premier League ed ha deciso di vivere nella casa che ospita Mourinho.

Scelta che potremmo definire vincente considerando come la carriera del tecnico portoghese sia stata costellata di successi. Nel palmares di Mourinho, però, manca proprio un trofeo con il Tottenham; l’avventura sulla panchina degli Spurs non è stata semplicissima nonostante una finale di Carabao Cup raggiunta ma che il tecnico non ha potuto giocare dal momento che venne esonerato prima di quel match.

Vicario, da questo punto di vista, spera di poter far meglio di Mourinho; il Tottenham in campionato ha iniziato nel migliore dei modi e sembra avere le carte per giocarsi il titolo fino alla l’ultima giornata.