Da Ronaldo in Arabia: Roma, assalto al titolarissimo

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo punta un titolarissimo della Roma. Possibile cessione in estate per un centrocampista giallorosso

La Roma sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia recente. Nonostante la grande campagna acquisti, i risultati faticano ad arrivare. A peggiorare la situazione potrebbe essere la cessione di un pilastro del centrocampo di Mourinho. La squadra araba Al-Nassr si è infatti interessata ad un top player giallorosso.

L’avvio in campionato per la Roma è stato piuttosto sotto le aspettative. Nonostante i tanti acquisti, infatti, la squadra di Mourinho fatica ad ingranare ed ha collezionato solamente 5 punti nelle prime 6 giornate. La classifica al momento vede i giallorossi al sedicesimo posto, a sole 2 lunghezze dalla zona retrocessione. Con l’arrivo di Lukaku i tifosi capitolini sognavano di poter quantomeno lottare per lo Scudetto, ma fino ad ora sono rimasti delusi.

Una delle poche note dolci di questa partenza a rilento è stata Bryan Cristante, che ha dato seguito alle ottime prestazioni dello scorso anno, aggiungendo anche maggiore freddezza sotto porta. Il centrocampista ex Atalanta, infatti, ha già siglato 2 reti nelle prime partite, condite anche da 3 assist. Numeri che lo hanno reso imprescindibile all’interno dello scacchiere di Mourinho, che per questo fatica a privarsene.

Queste ottime prestazioni hanno però attirato l’attenzione di altre squadre che vorrebbero accaparrarsi il giocatore. Una su tutte è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che si è detta, secondo quanto riportato dal giornale “Il Tempo”, fortemente interessata al centrocampista. Cristante potrebbe dunque venire attratto dalla grande disponibilità economica del club arabo e di conseguenza abbandonare Roma in estate.

Roma, Cristante come Ibanez: l’addio lascerebbe rimpianti

Ormai Bryan Cristante è al centro del gioco della Roma, ed è totalmente indispensabile per Mourinho. Cederlo, anche se porterebbe grandi cifre nelle tasche giallorosse, lascerebbe un vuoto in rosa difficile da colmare.

Le disponibilità economiche delle squadre arabe sono deciasamente maggiori rispetto a quelle dei club italiani. Allo stesso tempo, però, gli stimoli calcistici sono limitati da un sistema di gioco ancora troppo poco sviluppato e senza possibilità di affacciarsi sul palcoscenico più importante: la Champions League. Cristante, all’età di 28 anni, si trova nel pieno della sua carriera e potrebbe dare ancora molto in Europa.

Anche per la stessa Roma una cessione potrebbe lasciare solamente rimpianti. Il centrocampista italiano non ha un sostituto di livello nella rosa giallorossa, quindi servirebbe un innesto nella prossima sessione di mercato. La squadra capitolina ha già sperimentato una situazione simile con Roger Ibanez, partito per l’Arabia in estate, creando gravi problematiche nella difesa di Mourinho.

Simone Giri