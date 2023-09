Che fine hanno fatto i giocatori del Milan campione d’Italia nel 1994?

La stagione 1993/1994 ha visto il Milan laurearsi campione d’Italia; ecco cosa fanno oggi alcuni dei protagonisti di quella squadra

Tre punti di vantaggio sulla Juventus seconda e sei sulla coppia formata da Lazio e Sampdoria; il Milan, con i suoi cinquanta punti, si è laureato campione d’Italia al termine di una stagione decisamente combattuta ma che ha visto i rossoneri andare ad imporsi grazie ad una rosa capace di mostrare una maggiore qualità.

Rosa tecnica, forte fisicamente e consapevole di essere la principale candidata per la vittoria finale; una forza che il Milan ha saputo dimostrare sul campo partita dopo partita terminando, a fine stagione, davanti alle dirette concorrenti.

Diversi i protagonisti di una squadra capace di salire sul tetto più alto del massimo campionato italiano; andiamo, ora, a vedere che fine hanno fatto alcuni dei giocatori della squadra che ha colorato di rossonero la Serie A.

Christian Panucci che fine ha fatto: la vita dopo la carriera calcistica

Iniziamo da Panucci che è stato un difensore duttile tatticamente; poteva essere impiegato sia come centrale sia come terzino (su entrambe le corsie) e questo dava una mano importante alla sua squadra nel corso della stagione.

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, uno delle sue principali caratteristiche era proprio la capacità di rendersi pericoloso all’interno dell’area di rigore avversaria; sulle palle inattive, infatti, rappresentava un problema non da poco per gli altri.

All’interno di una squadra, grazie proprio alla sua duttilità, riusciva a dare un fondamentale apporto sotto tutti i punti di vista. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Christian Panucci ha avuto una carriera da allenatore ma ha anche ricoperto il ruolo di opinionista in diversi programmi televisivi

Stefano Nava oggi: curiosità sull’ex difensore

Sempre in ambito difensivo non possiamo non parlare di Stefano Nava; il giocatore, in maglia rossonera, ha vinto diversi trofei nazionali ed internazionali. Giocatore strutturato fisicamente, abile dal punto di vista aereo, rappresentava una soluzione importante all’interno della rosa rossonera considerando la qualità, difensiva, di cui poteva disporre il Milan.

Una volta terminata la carriera da difensore, Stefano Nava ha iniziato quella da tecnico. Sull’ex centrale del Milan, però, dobbiamo parlare di una curiosità, per diversi anni, infatti, è il commentatore per un noto gioco calcistico della play-station.

Che fine ha fatto Gianluigi Lentini: nuova vita per l’ex centrocampista

Passiamo, ora, al centrocampo e non possiamo non menzionare Gianluigi Lentini che ha un palmares molto importante specialmente grazie alla sua esperienza in maglia rossonera. La maglia del Milan è stata, insieme a quella del Torino, una delle più importanti indossate dal classe 1969 nel corso della sua carriera.

Giocatore molto duttile tatticamente che poteva essere impiegato sia a destra sia a sinistra; Lentini, in quella stagione, ha giocato solamente sette partite nel massimo campionato italiano ma il suo apporto, nell’arco del campionato, è stato determinante.

Una volta chiusa la carriera da calciatore, Gianluigi Lentini ha iniziato una nuova vita; ha, infatti, lasciato il mondo legato a questo sport per aprire l’attività imprenditoriale. Cambio di rotta drastico per l’ex centrocampista.

Jean-Pierre Papin oggi: ecco cosa fa l’ex attaccante

Passiamo, ora, al reparto offensivo e non possiamo non parlare di Jean-Pierre Papin che in quella stagione ha totalizzato, tra tutte le competizioni, undici gol e tre assist dando un determinante importante per il successo del campionato.

E’ stato un giocatore fondamentale per il Milan e che, nel corso della carriera, ha raggiunto traguardi decisamente importanti; con la maglia rossonera ha vinto cinque trofei tra campionati nazionali e coppe europee. Un palmares di tutto rispetto per Jean-Pierre Papin.

Il Marsiglia è stata una squadra dove il classe 1963 ha militato; il rapporto con il club francese continua ancora oggi con Jean-Pierre Papin ad essere il consulente tecnico della squadra che milita nella Ligue One.

Marco Simone oggi: cosa fa l’ex centravanti

Concludiamo con un altro centravanti di quella stagione; stiamo parlando di Marco Simone; giocatore molto duttile dal punto di vista tattico considerando come poteva essere impiegato non solo da seconda punta ma anche da attaccante e, all’occorrenza, esterno sinistro del tridente.

Sei gol e tre assist realizzati in tutte le competizioni da Marco Simone; abbiamo parlato della sua duttilità tattica. L’ex attaccante poteva andare a ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo anche graie alla sua agilità, alla sua tecnica e al fatto di essere molto abile nello stretto.

Tutte caratteristiche che rendevano il classe 1969 un costante problema per la difesa avversaria; per quanto riguarda la carriera di Marco Simone, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato l’esperienza da allenatore e sono diverse le esperienze avute dall’ex attaccante.

Rosa Milan campione d’Italia stagione 1993/1994

Portieri: Ielpo, Antonioli, Rossi

Difensori: Desailly, Baresi, Costacurta, Nava, Maldini, Galli, Tassotti, Orlando, Panucci

Centrocampisti: Boban, Albertini, De Napoli, Carbone, Eranio, Donadoni, Lentini, Laudrup, Savicevic

Attaccanti: Marco van Basten, Massaro, Papin, Raducioiu, Simone