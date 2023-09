Bufera in casa Inter, big ‘spedito’ in panchina: “Inguardabile”

Pur creando molto, l’Inter non riesce a scardinare il muro della Salernitana: la sua prestazione non è affatto passata inosservata

Dopo un inizio a spron battuto, coinciso con una mole di occasioni importanti create dalle parti di Ochoa, l’Inter ha chiuso il primo tempo a Salerno contro la Salernitana sul risultato di 0-0. Colpa degli errori sotto porta della compagine di Inzaghi e delle prestazioni sottotono di alcuni degli interpreti della formazione nerazzurra.

Tra questi, a calamitare le critiche dei tifosi dell’Inter è stato soprattutto Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari si è reso protagonista di una prova incolore, coincisa con molti errore in fase di disimpegno e di errate letture nelle transizioni offensive. Poco prima della mezz’ora, ad esempio, il vice capitano dell’Inter non è riuscito a finalizzare un contropiede potenzialmente letale, non stoppando al meglio un pallone che lo avrebbe potuto portare a tu per tu dalle parti di Ochoa. Si conferma dunque il periodo no di Barella, che anche nelle ultime uscite non si era sempre reso protagoniste di prove importanti. Immancabili le reazioni social, con i tifosi dell’Inter che hanno criticato e non poco la prova del proprio centrocampista. Ecco una rapida carrellata:

Barella penso stia nel momento fisico mentale peggiore della carriera — BamBenji 🖐️ (@ohhzizzy) September 30, 2023

Male Barella e Carlos Augusto. — Max G. (@p_peretta) September 30, 2023

Barella inguardabile 😒 — 🖤Fede💙 (@NeroAzzurra19) September 30, 2023

Barella spiace dirlo ma deve farsi un giro in panca — Costantino Ranieri (@rancostantino) September 30, 2023

#SalernitanaInter ma Barella quando pensa di iniziare la sua stagione esattamente? — Giulio (@cubillius) September 30, 2023