Bremer, statistiche e voti Fantacalcio del difensore della Juventus

Bremer è il centrale della Juventus; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore brasiliano

In questa stagione, l’obiettivo della Juventus è quello di tornare a lottare per lo scudetto; missione possibile considerando anche l’assenza dalle coppe. Il fatto di giocare ogni settimana e potersi allenare al meglio è un fattore che non può non essere considerato.

Per vincere il campionato servirà una grande fase difensiva; da questo punto di vista, la Juventus può contare su Bremer. Il centrale brasiliano è il perno della retroguardia bianconera, forte di testa, abile in marcatura e nell’anticipo. Giocatore al quale Allegri difficilmente può rinunciare.

Come ha giocato Bremer nell’ultima partita Juventus Lecce

L’ultima partita di campionato ha visto la Juventus ospitare, allo Stadium, il Lecce; un match importantissimo considerando la sconfitta dei bianconeri in casa del Sassuolo dove non aveva funzionato praticamente nulla. I ragazzi di Allegri avevano bisogno dei tre punti per evitare l’inizio di una mini crisi; è stata una partita non bellissima decisa dal gol di Milik. Rete fondamentale che ha permesso di conquistare tre punti preziosissimi per la classifica.

Bremer ha giocato una partita che potremmo definire normale per il semplice fatto che il Lecce non è stato mai realmente pericoloso e questo ha facilitato il compito difensivo del centrale brasiliano. In ogni caso il difensore ha mostrato concentrazione dal primo all’ultimo minuto perché è proprio in queste partite dove lo scivolone è dietro l’angolo.

Fantacalcio: i voti di Bremer

Uno dei difensori più importante, all’interno del sistema di gioco dei bianconeri, è senza dubbio Bremer. Il brasiliano può regalare grande soddisfazioni anche dal punto di vista fantacalcistico. L’esordio contro l’Udinese gli ha portato un bel sei in pagella mentre la partita casalinga con il Bologna lo ha visto prendere un cinque.

La terza giornata, in casa dell’Empoli, gli ha fatto guadagnare un bel sei e mezzo mentre contro la Lazio avrebbe preso un sei pieno ma l’ammonizione ricevuta gli ha portato un cinque e mezzo. Stesso voto contro il Sassuolo dove non ha mandato in fuorigioco Pinamonti in occasione del tre a due bianconero. Sei e mezzo, infine, dopo la partita con il Lecce. Giocatore, dunque, affidabile in un sistema di gioco dove lui è sicuramente il pilastro della retroguardia bianconera

Come ha commentato Bremer su Instagram

Il difensore della Juventus ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra; il brasiliano ha fatto uscire un post anche dopo il match con il Lecce commentando con un semplice più tre in riferimento ai punti guadaganti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

Bremer nella probabile formazione di Atalanta Juventus

La Juventus è reduce dalla vittoria, importantissima, contro il Lecce; ora peer i bianconeri ci sarà l’impegno, per nulla semplice, contro l’Atalanta. I ragazzi di Gasperini sono una squadra che gioca un bel calcio, capace di imporre il proprio gioco e con la possibilità di mettere in difficoltà i bianconeri. Vlahovic e compagni, però, non possono permettersi passi falsi se vogliono tenere il passo di Inter e Milan.

Non sarà una sfida semplice e la Juventus avrà bisogno del miglior Bremer; rispetto al match con il Lecce è facile immaginare come i bianconeri saranno chiamati ad un maggiore impegno difensivo.

L’Atalanta ha diverse soluzioni dal punto di vista offensivo; ecco perché un giocatore come Bremer, con le sue letture e la capacità di giocare con l’anticipo, può rappresentare una soluzione importante all’interno della partita.

Ora andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza, dal primo minuto, del centrale brasiliano. Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, McKennie; Vlahovic, Chiesa

Bremer nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La Juventus ha giocato sei partite in campionato con Bremer grande protagonista; sempre titolare, mai sostituito a dimostrazione di come sia fondamentale per il sistema di gioco bianconero. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del difensore centrale fino a questo momento.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: zero

Fanta media: 5.8

Bremer, difensore completo: la Juventus è al sicuro

L’obiettivo principale della Juventus, con la rosa a disposizione di Allegri e l’assenza dalle coppe, deve essere quello di lottare per lo scudetto. I bianconeri possono contare su Bremer capace di mostrare, da quando è arrivato a Torino, di avere i crismi per prendersi la difesa sulle spalle.

Un giocatore che, di partita in partita, è diventato sempre più leader della retroguardia bianconero. Fare il difensore centrale in una difesa a tre non è semplice, servono i giusti meccanismi; tutti aspetti che Bremer ha nelle sue corde.