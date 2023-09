Blitz del top club, ora la Juve rischia di dirgli addio

La Juventus lavora per sostituire Pogba e per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Ecco le ultime novità sul calciomercato bianconero

Il centrocampo è sicuramente il reparto meno completo della rosa della Juventus. Le cose si sono complicate ulteriormente con la squalifica per doping di Paul Pogba. Cristiano Giuntoli, per questi motivi, è già al lavoro in vista delle prossime sessione di mercato. Uno dei principale obbiettivi bianconeri, però, si sta complicando nelle ultime ora per via dell’inserimento di una Big europea.

Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino per creare un progetto vincente sul lungo-medio termine, esattamente come aveva fatto a Napoli. Il primo reparto che necessita di rinforzi è il centrocampo, specialmente dopo la sospensione per doping di Paul Pogba. Se la positività del francese dovesse essere confermata dalle contro analisi fissate per il prossimo 3 ottobre, la Juventus potrebbe addirittura rescindergli il contratto e cercare un sostituto.

Uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera è Khephren Thuram, secondogenito dell’ex juventino Lillian. Non è di certo un operazione semplice, soprattutto per la valutazione del Nizza, di circa 45 milioni di euro. In più il calciatore non lascerebbe la Francia a gennaio, quindi bisognerebbe aspettare per forza la sessione estiva di mercato.

A complicare ulteriormente la trattativa è stato il Bayern Monaco che nelle ultime ore si è dimostrata interessata a Thuram. L’obbiettivo principali del bavaresi resta Palhinha del Fulham, ma l’operazione è piuttosto complicata, oltre che decisamente più onerosa. La valutazione del calciatore portoghese era di circa 70 milioni quest’estate, quando i tedeschi avevano già provato ad acquistarlo. Per queste motivazioni la squadra allenata da Tuchel potrebbe virare sul francese, sottraendo di fatto l’obbiettivo principale della Juventus.

Juventus, attenzione all’Inter: anche i nerazzurri puntano Thuram

La Juventus non deve fare attenzione solamente all’estero, ma deve dare un occhiata anche in Italia. Thuram, infatti, è molto apprezzato dall’Inter, che in estate potrebbe provare a fare lo sgambetto ai rivali di sempre.

L’Inter fa del suo centrocampo il reparto più pregiato e sogna di impreziosirlo ulteriormente con Khepren Thuram. Marotta, rispetto alla Juventus, può contare sulla leva del fratello Marcus che potrebbe avere un forte influenza affinché la trattativa penda dalla parte dei nerazzurri.

I sogni e le speranze di vedere uno dei giovani più talentosi del calcio internazionale nella nostra Serie A, però, resterebbero tali nel caso in cui il Bayern Monaco, o un’altra big europea, decidesse di affondare il colpo. Infatti, le disponibilità economiche dei club italiani sono spesso molto più limitate rispetto a quello di altri top team.

Simone Giri