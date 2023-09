Blitz Chelsea in Serie A: 250 milioni per il doppio colpo

In conferenza stampa Pochettino ha annunciato che i ‘Blues’ torneranno a spendere nel calciomercato di gennaio. Due possibili grandi obiettivi in Italia

Il Chelsea è pronto a tornare, ovviamente sul mercato dove nelle ultime due finestre ha speso la bellezza di 669 milioni di euro. I risultati sul campo, però, stentano ad arrivare. Nelle prime sei giornate di Premier, la squadra di Pochettino ha collezionato appena 5 punti.

Da quelle parti i rimedi sono soltanto due, la cacciata dell’allenatore e nuovi acquisti. Fin qui Todd Boehly ha impiegato entrambi, in contemporanea. Pochettino è al lavoro per resistere il più a lungo possibile immaginandosi una squadra più a sua immagine e somiglianza. Tre mesi e qualche giorno – se non lo mandano via nel frattempo – e il club potrebbe accontentarlo.

“Siamo al lavoro per la sessione invernale“, ha detto proprio ieri in conferenza stampa il tecnico argentino. Un annuncio forte e chiaro che, naturalmente, è rimbalzato anche qui in Italia. In Serie A, del resto, militano calciatori che possono far gola ai ‘Blues’. In primis Victor Osimhen, il cui rapporto col Napoli – dopo quanto è accaduto nei giorni scorsi e viste le difficoltà per il rinnovo – sarà difficilmente ricostruibile.

In questa rottura potrebbe inserirsi davvero il Chelsea, già in estate e prima ancora molto interessata al bomber nigeriano. Aurelio De Laurentiis potrebbe comunque continuare a non fare sconti per il cartellino del suo numero 9, che a gennaio – fattore che può ‘consigliare’ agli inglesi di rinviare il blitz a giugno – sarà impegnato in Coppa d’Africa. La richiesta del numero uno azzurro potrebbe toccare quota 150 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il Chelsea può provarci per Theo Hernandez

Il Chelsea potrebbe indirizzarsi anche su un laterale sinistro, visto che Cucurella avrebbe chiesto la cessione. Nella fattispecie su Theo Hernandez, anche lui già nei radar da tempo della società londinese.

Eccellenti i rapporti tra Milan e Chelsea, come confermano le operazioni Pulisic e Loftus-Cheek dell’estate scorsa, tuttavia difficilmente il club rossonero acconsentirebbe a privarsi del transalpino, la cui valutazione raggiunge i 90/100 milioni, a stagione in corso.