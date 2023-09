All’Inter porte sempre girevoli: quale sarà il futuro degli estremi difensori

Da Sommer a Stankovic passando per Audero e l’obiettivo Bento: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e su quello dell’Inter di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi, fra qualche ora, sfiderà la Salernitana in occasione della settima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo di Alessio Dionisi devono riprendere la marcia per non rivedere i fantasmi della scorsa stagione. Nel mirino ci sono i tre punti in palio all’Arechi contro la squadra di Paulo Sousa che è disperatamente a caccia di risultati dopo un inizio decisamente in sordina rispetto alla conclusione della scorsa stagione. Fra i pali dell’Inter ci sarà, come al solito, Yann Sommer. Il futuro dello svizzero con la maglia della Beneamata è comunque a tempo vista l’età. L’Inter infatti, durante gli scorsi mesi, aveva seguito con attenzione il profilo di un giovane estremo difensore dal SudAmerica: stiamo parlando di Bento Matheus Krepski, classe 1999 brasiliano con passaporto italiano.

Sommer titolare ‘a tempo’: come cambierà la porta dell’Inter

Yann Sommer, vista la carta d’identità, non ha una futuribilità tra i pali come quella che poteva avere Andre Onana. E’ per questo che l’Inter continua ad attenzionare il giovane Bento, che ha soltanto 24 anni, ma non solo. L’arrivo di Emil Audero, giovane, ma allo stesso tempo esperto estremo difensore proveniente dalla Sampdoria è una garanzia per il futuro della porta, così come la crescita di Filip Stankovic.

Il figlio di Dejan, che ha fatto benissimo in pre-season, ora ha fatto il percorso inverso e veste la maglia blucerchiata. Nel caso in cui dovesse continuare ad avere un ottimo rendimento non è da escludere un suo ritorno alla base nelle prossime stagioni per giocarsi un posto da titolare.