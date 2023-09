Una big per Dionisi: “Non voglio fermarmi”

Dionisi alla ribalta dopo i successi consecutivi contro Juventus e Inter. Il tecnico del Sassuolo pensa alle big, le sue dichiarazioni

Non accadeva dalla stagione 2010/11 che una squadra di Serie A battesse consecutivamente Juventus e Inter. Dall’Udinese di Guidolin al Sassuolo di Dionisi, passato in pochi giorni dal ko in rimonta di Frosinone alla doppia impresa.

Sempre nel segno di Domenico Berardi. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Dionisi ha esaltato così il suo attaccante: “Nella mia formazione ideale della Serie A Mimmo c’è sicuramente. Quella del gol di San Siro è la sua giocata, ma, come accadeva a Robben, nessuno riesce a limitarlo perché Berardi è in grado di fare qualunque cosa. Ha talmente tanto calcio dentro che potrei metterlo a centrocampo. La palla di esterno per Laurientè contro la Juve è pazzesca”. L’esterno ancora una volta è rimasto al Sassuolo, mentre per Dionisi inizia a spuntare sullo sfondo il richiamo delle big.

Sassuolo, Dionisi: “Pronto per una big? Non voglio fermarmi”

L’allenatore ha le idee chiare sul possibile futuro in una big: “Sono sempre più a mio agio in Serie A, credo di essere cresciuto rispetto a due anni e mezzo fa. Avevo preso il posto lasciato da un certo De Zerbi“.

“Io amo il calcio e sono ambizioso. Non voglio fermarmi. – ha annunciato Dionisi – Studio inglese per dialogare meglio con i nostri stranieri e mi emoziono nell’attesa delle partite. Vedremo cosa meriterò e intanto mi godo la sfida di portare più su possibile il Sassuolo. Non è facile, ma è bello”. Le big osservano.