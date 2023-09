Retegui non è soltanto un bluff e l’Inter potrebbe tornare a pensarci

Mateo Retegui, centravanti del Genoa di Alberto Gilardino, si sta confermando ad ottimi livelli con la maglia del Grifone: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Genoa di Alberto Gilardino sta facendo molto bene in questo inizio di campionato. Il Grifone, al ritorno in Serie A, è partito senza freno a mano tirato e sta crescendo gara dopo gara e sta mietendo anche delle vittime eccellenti.

Prima c’è stata la Lazio di Maurizio Sarri con la vittoria all’Olimpico, poi il trionfo di ieri sera, stavolta a Marassi, contro l’altra squadra della capitale, la Roma di Josè Mourinho. Entrambe le vittorie hanno un denominatore comune: i gol di Mateo Retegui. Il centravanti della Nazionale italiana di Luciano Spalletti sta facendo molto bene in questo inizio di stagione con la maglia del Genoa confermando e smentendo alcune voci che lo volevano non adatto al campionato italiano di Serie A soprattutto dopo i proclami di qualche mese fa, al momento della prima convocazione con l’azzurro. Gol e prestazioni che potrebbero rilanciare il nome di Retegui in sede di calciomercato soprattutto per un club che sta avendo problemi con il reparto offensivo: l’Inter di Simone Inzaghi.

L’Inter potrebbe tornare su Retegui: ecco la situazione

L’infortunio di Marko Arnautovic e i dubbi legati al rendimento di Alexis Sanchez potrebbero aprire nuovi spiragli in casa Inter legati alle prossime finestre di calciomercato, in particolare quella estiva.

Se Retegui dovesse confermarsi in questa stagione con la maglia del Genoa, i nerazzurri potrebbero valutare proprio il profilo del giocatore della Nazionale italiana per il reparto offensivo andando a tappare una falla offensiva che potrebbe crearsi anche in futuro viste le condizioni di Arnautovic e la situazione di Sanchez.