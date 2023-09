Paura in Francia, un giocatore del Nizza minaccia di buttarsi da un ponte

Momenti drammatici per il Nizza: secondo i media francesi, un calciatore starebbe minacciando di saltare da un viadotto autostradale

Attimi di tensione e paura in Francia, dove un calciatore del Nizza starebbe minacciando di suicidarsi in questi minuti. A riportare la notizia è ‘RMC Sport’, che fornisce alcuni ulteriori dettagli.

Il giocatore si sarebbe fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A8 e ora appunto starebbe minacciando di saltare dal viadotto di Magnan, a Nizza, che si trova a circa 100 metri dal suolo. Alcune indiscrezioni rivelano l’identità del calciatore: secondo ‘France Bleu Azur’ si tratta di Alexis Beka Beka, centrocampista francese di 22 anni. In questo momento è in corso l’intervento di pompieri e gendarmeria, che hanno disposto l’intervento da terra mentre portano avanti le trattative con il giocatore del Nizza per indurlo ovviamente a desistere. All’operazione starebbe partecipando anche l’esercito. Nel frattempo sono in corso anche delle riunioni con i servizi autostradali, anche perché il traffico in direazione Italia è rallentato. Una corsa è infatti stata chiusa, con conseguente coda di almeno 5 chilometri.

Intanto il club del Nizza, allenato dall’italiano Francesco Farioli, ha annunciato di aver annullato tutte le attività stampa previste oggi. La società nel frattempo ha inviato uno psicologo. Questa situazione – scrive ancora ‘RMC Sport’ – sarebbe legata al disagio generale del giocatore, che potrebbe essere stato accentuato da una recente delusione sentimentale. Ai giornalisti intanto è stato richiesto di lasciare la sede del Nizza e la conferenza stampa è stata rinviata. In questo momento si sta riunendo un’unità di crisi.