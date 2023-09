Non solo Berardi: il tesoretto e Pogba portano il doppio colpo

La Juventus si è rimessa sulle tracce di Domenico Berardi, ‘ammazzagrandi’ dopo le sontuose prestazioni proprio contro i bianconeri e l’Inter in campionato

Domenico Berardi incanta e in quattro giorno stende Juventus e Inter con il suo Sassuolo. Due prestazioni magiche per il fantasista degli emiliani, da top player del campionato di Serie A.

Il numero dieci neroverde è tornato a fare la differenza: assist, gol da urlo e prestazioni per palati fini. Mercoledì ha gelato San Siro e la capolista Inter con una rete da cineteca, riaccendendo su di sé i riflettori del mercato. In estate Berardi era uno dei desideri di Massimiliano Allegri, ma nell’eventualità di un addio di Chiesa alla ‘Vecchia Signora’. L’ex Fiorentina alla fine è rimasto e sta facendo le fortune della Juve, che quindi non ha affondato il colpo con il Sassuolo incassando anche la reazione stizzita dell’Ad Carnevali. L’interesse però per Berardi da parte della dirigenza bianconera e di Allegri non è svanito, con Giuntoli che a certe condizioni potrebbe riprovare l’assalto nella finestra di gennaio.

Calciomercato Juventus, Berardi più Hojbjerg: doppio assalto a gennaio

Alla Juventus e ad Allegri intriga un ipotetico tridente formato da Berardi in aggiunta al duo Vlahovic-Chiesa, con l’allenatore toscano pronto anche a cambiare modulo.

Gli uomini mercato della Continassa con una Juve vicina al piazzamento in Champions League potrebbero avallare l’affare, sfruttando inoltre il tesoretto della possibile rescissione contrattuale di Pogba dopo il caso di positività al testosterone che vede coinvolto il centrocampista francese. I bianconeri potrebbero risparmiare quasi 30 milioni con l’addio del ‘Polpo’ e preparare così l’offensiva per Berardi. Inoltre, Allegri spingerebbe per un nuovo centrocampista considerando appunto l’eventuale vuoto lasciato da Pogba: in pole nei desideri della Juventus rimane Hojbjerg, poco utilizzato al Tottenham in questa prima parte di stagione. Gli ‘Spurs’ però pretendono 30 milioni di euro a gennaio o un prestito con obbligo di riscatto per dare il via libera all’affare.