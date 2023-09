Il più grande rimpianto delle big di Serie A: costava pochissimo e ora segna a raffica

L’attaccante, seguito da diverse big della Serie A, ora rappresenta un grosso rimpianto considerando il suo rendimento.

Uno dei risultati più sorprendenti del turno infrasettimanale di Serie A è, senza ombra di dubbio, il quattro a uno con il Genoa ha regolato la Roma. Un risultato netto che conferma tutte le difficoltà dei ragazzi di Mourinho; difesa estremamente fragile, centrocampo nullo e attaccanti mal serviti dai compagni. Oltre ai demeriti dei giallorossi, però, non possiamo non evidenziare i meriti dei ragazzi di Gilardino.

Il Genoa ha preparato la partita nel migliore dei modi: pressing costante, aggressione alta con la voglia di recuperare palla il prima possibile e ricerca dei due attaccanti che hanno messo in grande difficoltà la difesa della Roma. Gudmundsson ha trovato il primo gol in Serie A mentre il momentaneo due a uno è stato realizzato da Retegui alla sua terza marcatura nel massimo campionato italiano.

L’attaccante ha segnato, fino a questo momento, solamente alle big: gol contro Lazio, Napoli e Roma e, dato importante, quando segna il Genoa non perde mai. Un dettaglio che testimonia l’importanza di un giocatore all’interno del sistema di gioco di Gilardino. Il classe 1999, pagato circa quindici milioni di euro, rappresenta un rimpianto per tre big di Serie A; il Genoa si gode le sue prestazioni con la speranza di ottenere, grazie ai suoi gol, la permanenza nel massimo campionato italiano.

Retegui, rimpianto di tre big: ora il Genoa se lo coccola

Tre gol in campionato tutti decisivi; Retegui ha piegato la Lazio e punito Napoli e Roma. Un centravanti che, partita dopo partita, si sta adattando alla Serie A e rappresenta un pericolo pubblico per le difese avversarie. Il centravanti poteva finire in una big dal momento che tre squadre avevano messo gli occhi su di lui.

Retegui era seguito dall’Inter e sarebbe servito ai nerazzurri; Inzaghi dopo aver perso Arnautovic per infortunio dovrà fare affidamento su Lautaro, Thuram e Sanchez. Una coperta sicuramente corta in un periodo dove si scende in campo ogni tre giorni. Oltre al club milanese, però, il centravanti era stato accostato anche a Lazio e Roma; i biancocelesti, come vice Immobile, hanno deciso di puntare su Castellanos mentre i giallorossi possono contare su Lukaku e Belotti.

Al momento, però, è il Genoa che sembra aver fatto l’affare; l’inizio di stagione di Retegui è assolutamente positivo con l’attaccante in grado di far male a tre big regalando punti preziosi per la sua squadra.