Gol stupendo e nuovo infortunio: gioie e dolori per gli ex Juve

Due giocatori ex Juventus stanno vivendo un momento completamente opposto in questa prima fase del campionato

Terminato il primo turno infrasettimanale possiamo dire come sia tutto aperto in vetta alla classifica soprattutto dopo la sconfitta casalinga dell’Inter con il Sassuolo; una squadra che lotterà per il titolo è, senza ombra di dubbio, la Juventus. I bianconeri sono reduci dalla vittoria con il Lecce; non una partita entusiasmante ma per i ragazzi di Allegri era fondamentale conquistare i tre punti.

Protagonisti di questa giornata di campionato anche due ex Juventus; si tratta di Kaio Jorge e Soule, entrambi in forza al Frosinone. La squadra allenata da Di Francesco ha disputato un’altra grande partita di una stagione iniziata nel migliore dei modi; uno dei punti di forza del club neopromosso è, senza ombra di dubbio, la capacità di non mollare mai. Contro la Fiorentina, nonostante lo svantaggio iniziale, la squadra è rimasta in partita, ha continuato a giocare per poi trovare il pareggio con Soule.

Un colpo di testa dell’ex Juventus ha permesso al Frosinone di trovare l’uno a uno e conquistare un altro punto molto importante in termini di classifica. Si tratta del primo gol in campionato del classe 2003 che, contro il Sassuolo, aveva trovato la gioia dell’assist. Momento decisamente importante per l’attaccante; completamente diversa, invece, la situazione di un altro ex Juve, Kaio Jorge.

Frosinone, Kaio Jorge infortunato: in dubbio per la Roma

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Kaio Jorge; zero minuti giocati e un nuovo infortunio che ritarderà il suo esordio con il Frosinone. L’attaccante ex Juventus contro la Fiorentina non è stato convocato per un fastidio muscolare e la sua presenza all’Olimpico è in forte dubbio.

Un problema sia per Di Francesco (che non potrà contare su una risorsa importante dal punto di vista offensivo) sia per il giocatore. Kaio Jorge, infatti, continua ad essere tormentato da problemi fisici. Il talento al ragazzo non manca ma ora ha bisogno di un minimo di continuità per poter mostrare tutto il suo valore; Frosinone può essere la squadra perfetta a patto di non avere costanti infortuni.

Due ex Juventus che vogliono mettersi in mostra e hanno scelto una squadra in grado di aiutarli nel loro obiettivo; Soule ha iniziato benissimo con un gol fondamentale contro la Fiorentina mentre Kaio Jorge continua ad avere problemi fisici. La speranza è di superare definitivamente questa situazione.