Empoli, la prima vittoria è agrodolce: Andreazzoli ha un altro problema da risolvere

L’Empoli, dopo cinque giornate di campionato, ha trovato la prima vittoria ma Andreazzoli deve risolvere un grande problema

Inizio di campionato da incubo per l’Empoli che, nelle prime cinque giornate di Serie A, ha raccolto solo sconfitte senza segnare neanche un gol. Situazione costatata carissima a Zanetti esonerato dopo il pesante sette a zero subito in casa della Roma. Alla guida del club toscano è tornato Andreazzoli con il compito, per nulla semplice, di sollevare una squadra a terra dal punto di vista morale.

Contro l’Inter si è vista una reazione di orgoglio anche se non sono arrivati i punti; la prima gioia in campionato si è manifestata nel turno infrasettimanale contro la Salernitana in un match tra due squadre in difficoltà. Lo ha vinto l’Empoli grazie alla rete di Baldanzi, uomo simbolo di questa squadra. Vittoria importante non solo per la classifica ma anche da un punto di vista morale; serviva una scossa per mettersi definitivamente in moto.

Andreazzoli però non può permettersi di festeggiare più di tanto e non solo perché la strada verso la salvezza è ancora molto lunga ma soprattutto a causa di due infortuni che hanno macchiato la vittoria dell’Empoli. Nel primo tempo, in soli sei minuti, il tecnico è stato costretto ad un doppio cambio forzato; prima Pezzella e poi Bereszynski hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Un problema non da poco considerando come si tratti di due difensori titolari e sui quali Andreazzoli fa molto affidamento. Ma andiamo con ordine e partiamo da Pezzella uscito all’undicesimo minuto; per lui frattura al malleolo peroneale destro e rientro previsto nel 2024. Una perdita grave con l’Empoli costretta a fare a meno del difensore per diverse partite; al suo posto, a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Bologna, ci sarà Cacace.

Infortunio Bereszynski: ecco quanto starà fuori

L’Empoli, per quanto riguarda la situazione Bereszynski, può tirare un sospiro di sollievo dal momento che l’infortunio del difensore è meno grave del previsto. Il classe 1992 ha riportato un problema muscolare ed è in forte dubbio per la settima giornata.

Al suo posto, molto probabilmente, ci sarà Ebuehi con Bereszynski pronto a tornare per le prossime sfide di campionato; una vittoria agrodolce per l’Empoli di Andreazzoli che non potrà contare sui due difensori in vista della prossima partita. Contro il Bologna sarà un’altra partita fondamentale per risalire la classifica dopo una prima parte di stagione decisamente negativa.