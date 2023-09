Dalla Juventus al Napoli: ecco l’erede di Osimhen

Il Napoli sempre alle prese con il caso Osimhen: De Laurentiis punta due profili per l’attacco in caso di rottura definitiva con il centravanti nigeriano

Il caso social su Osimhen continua a tenere banco al Napoli, con il club campione d’Italia che ieri attraverso un comunicato ha voluto gettare acqua sul fuoco alle polemiche scaturite negli ultimi giorni.

L’attaccante nigeriano è andato a segno nell’ultimo match contro l’Udinese, tornando al gol dopo il rigore sbagliato a Bologna e chiarendo la situazione con Garcia e i compagni di squadra. I mugugni dell’ex Lille però continuano e gettano più di qualche ombra sul futuro ancora in Campania del capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. Il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025 sembra al momento lontano, con il patron De Laurentiis che senza la firma sul nuovo accordo questa volta potrebbe dare il via libera alla cessione del suo gioiello. Da capire eventualmente la valutazione del centravanti, con il presidente partenopeo che avrebbe rifiutato offerte ‘monstre’ vicine ai 200 milioni di euro nell’ultimo mercato estivo.

Calciomercato Napoli, David e Morata con l’addio di Osimhen

I facoltosi club dell’Arabia Saudita restano sulle tracce di Osimhen, oltre evidentemente all’interesse delle big di Premier League e del Real Madrid in Spagna.

Il Napoli perciò starebbe correndo già ai ripari per non farsi trovare impreparato, addirittura in caso di clamoroso addio già a gennaio del nazionale nigeriano. Il profilo che maggiormente stuzzicherebbe il sodalizio azzurro rimane Jonathan David, già in orbita dei campioni d’Italia la scorsa estate e che in Serie A farebbe gola inoltre alle altre grandi Milan, Inter e Juventus. Il Lille è una bottega carissima e per il suo diamante più luccicante vorrebbe incassare almeno 60 milioni di euro. L’alternativa a David si chiamerebbe Alvaro Morata, già vicino al ritorno in Italia nell’ultima finestra di mercato. L’ex juventino ha una clausola di circa 20 milioni di euro e non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid. Avvio di stagione super finora per l’attaccante spagnolo, autore di ben 5 reti in sei partite.