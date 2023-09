Dal rinnovo all’intrigo Juve, l’agente di Koopmeiners allo scoperto: “Ne stiamo parlando”

Ai microfoni di TV PLAY è intervenuto l’agente di Teun Koopmeiners che ha fatto il punto della situazione sul suo assistito

Protagonista di un inizio di stagione importante, impreziosito da 2 reti e un assist, Teun Koopmeiners ha confermato la clamorosa esplosione che negli ultimi mesi lo ha portato a diventare titolare indiscusso dell’olandese. Non è un caso che il jolly olandese sia stato uno dei profili più chiacchierati della scorsa sessione di calciomercato.

In tempi e in modi diversi quasi tutte le big di Serie A hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Tra questi, la Juventus e il Napoli sono stati i club che più hanno cercato di capire i margini di manovra. Il muro dell’Atalanta, però, è stato assolutamente invalicabile, con gli orobici che non hanno voluto fare sconti. I nerazzurri, infatti, non hanno mai preso in considerazione l’idea di cedere il proprio gioiello. Della situazione legata al suo assistito ha parlato l’agente di Koopmeiners, Bart Baving, che ha toccato vari argomenti nel suo intervento a TV PLAY.

L’agente di Koopmeiners a TV PLAY: “Sì, stiamo parlando del rinnovo. La Juventus…”

Baving non solo ha confermato le voci di un interessamento della Juventus e (soprattutto) del Napoli, ma ha svelato anche i contatti con l’Atalanta per il rinnovo: “Sì, stiamo parlando del rinnovo. Quando sei un calciatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano. Teun è felice all’Atalanta, è stato onorato dall’interesse delle altre squadre (…): non ci sono state proposte all’Atalanta dalla Juventus, solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita; la prossima estate non si saprà mai cosa succederà.”

La volontà dell‘Atalanta di puntare forte su Koopmeiners è chiarissima e Baving non lo ha nascosto: “Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo. Non ci sono segreti per questo positivo addio di stagione. Ho lavorato con Teun 10 anni ed è sempre stato così. Lo chiamo “Mister 100%” , ha sempre dato il massimo. E’ un ragazzo intelligente dentro e fuori dal campo”.