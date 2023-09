Allegri lo perde a gennaio: ha già detto sì

Massimiliano Allegri rischia di perdere uno dei suoi titolarissimi nel mercato di gennaio: niente rinnovo e addio in vista

La Juventus sta vivendo una stagione delicata, dove è vietato sbagliare e mancare l’obiettivo: qualificarsi alla prossima Champions League.

Per farlo serve riuscire a trarre il massimo dalla rosa attuale, composta da grandi giocatori e anche da giovani di belle speranze. Per la crescita dei talenti a disposizione di Massimiliano Allegri è fondamentale l’apporto dei senatori e di tutti quei giocatori che rappresentano delle certezze. Tra questi, però, ce n’è uno che rischia di salutare i compagni nel prossimo futuro e che desta qualche preoccupazione per il tecnico livornese.

Rabiot non rinnova e saluta la Juve a gennaio: nuovo assalto del Newcastle

Attenzione a quello che potrebbe succedere con Adrien Rabiot nei prossimi mesi: il centrocampista francese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e i bianconeri vorrebbero trovare un accordo per proseguire insieme.

Riuscire a trovare l’incastro giusto con l’entourage del parigino non sarà semplice, perché la Juventus non è più disposta a sobbarcarsi quello stipendio. Inoltre, gli spasimanti che bussano alla porta di mamma Veronique non mancano e potrebbero rappresentare l’ostacolo più grande per la dirigenza bianconera.

Secondo quanto riportato da El National.cat, il proprietario del Newcastle Bin Salman avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio proprio Adrien Rabiot. Consapevole del fatto che il francese andrà in scadenza al termine della stagione, il club inglese sarebbe disposto ad offrire 15 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri già a gennaio. Un’offerta che potrebbe far vacillare la Juventus, che riuscirebbe a fare una plusvalenza su un giocatore in scadenza e togliersi anche metà dell’ingaggio del francese. Giuntoli e Manna, poi, potrebbero dare l’assalto a prospetti giovani e di belle speranze per rinforzare il centrocampo di Allegri e aprire un nuovo ciclo a Torino.