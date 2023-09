Thiago Motta e il turnover dei capitani: c’è una novità col Monza

Thiago Motta continua nelle rotazioni per la fascia da capitano: c’è però una sorpresa per la sfida del Bologna nella trasferta contro il Monza

Diverse novità di formazione nel Bologna nel match odierno in casa del Monza. Thiago Motta sia affida a El Azzouzi in mediana, mentre nel tridente dei trequartisti rimane fuori Ndoye.

Orsolini e Karlsson quindi vengono impiegato contemporaneamente dal primo minuto, con il jolly Ferguson a completare il trio dietro l’unica punta Zirkzee. Proprio l’attaccante olandese era stato indicato come il possibile capitano per la sfida dell’U-Power Stadium, continuando così con le rotazioni da parte di Thiago Motta che in questo avvio di stagione ha sempre cambiato la fascia al braccio ai suoi giocatori. Un gesto da parte del tecnico italo-brasiliano per responsabilizzare tutta la squadra all’interno dello spogliatoio. Nelle prime cinque giornate, dopo l’esordio con l’ormai ex Dominguez (accasatosi al Nottingham Forest) si sono alternati in ordine Orsolini, Posch, De Silvestri e Aebischer.

Striscia comunque interrotta questo pomeriggio all’U-Power Stadium. O meglio: Thiago Motta cambia rispetto all’ultima partita, eleggendo capitano però De Silvestri che aveva già indossato la fascia nel match del quarto turno di Serie A contro il Verona. Vedremo se nella prossima gara contro l’Empoli al ‘Dall’Ara’ ci sarà la conferma dell’esperto difensore o ci sarà ancora il ‘turnover’ e un nuovo capitano nell’undici della compagine bolognese.