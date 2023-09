Sospeso dopo Napoli-Udinese? Il retroscena che in pochi conoscono

Napoli Udinese, gara vinta dai partenopei, può portare ad una sospensione; esiste, infatti, un particolare che non tutti conoscono

Il turno infrasettimanale di Serie A ha visto il ritorno alla vittoria del Napoli; i partenopei, dopo un punto in tre partite, sono riusciti ad imporsi per quattro a uno in casa contro l’Udinese. Una vittoria che permette ai campioni d’Italia di recuperare terreno rispetto all’Inter capolista e, soprattutto, allontana la crisi dall’ambiente partenopeo; non sono stati giorni semplici per il Napoli tra il pareggio a Bologna e il caso Osimhen.

L’attaccante è stato uno dei protagonisti del match con l’Udinese; rete del momentaneo due a zero e possibilità di fare altri gol. Nella serata del ritorno al gol di Osimhen è arrivata un’altra bella notizia, quella che ha visto finalmente tornare ad esultare Kvaratskhelia capace, dopo due pali, di trovare la rete del tre a zero con una bellissima giocata.

Una serata dunque perfetta per il Napoli con l’unico neo del gol subito anche se bisogna riconoscere la prodezza di Samardzic capace di saltare tutta la difesa azzurra. Nel successo partenopeo non possiamo non andare a parlare dell’episodio che ha sbloccato la partita; parliamo del rigore realizzato da Zielinski.

Napoli-Udinese, rischio sospensione per Manganiello: ecco cosa è successo

Abbiamo detto dell’episodio che ha stappato la partita; siamo intorno al sedicesimo minuto del primo tempo e, nell’area di rigore dell’Udinese, il difensore Ebosele colpisce Kvaratskhelia tra le proteste dei giocatori partenopei. Manganiello, in ottima posizione, fa cenno di aver visto tutto e che non esistono i presupposti per l’assegnazione del penalty.

Il gioco prosegue ma successivamente viene interrotto con il direttore di gara richiamato al var; a questo punto l’arbitro, rivendendo l’azione al monitor, cambia idea e assegna giustamente il calcio di rigore che verrà poi realizzato da Zielinski. Episodio su cui nel post partita è intervenuto Marelli, esperto arbitrale che a DAZN spiega tutte le situazioni dubbie.

In questo caso Luca Marelli sottolinea come si sia trattato di una svista del direttore di gara che si trovava in una buona posizione ma probabilmente si è concentrato sulla parte alta dei corpi senza guarda le gambe di Ebosele e Kvaratskhelia. Marelli continua sottolineando come una situazione del genere doveva essere vista da Manganiello e il fatto di essere stato richiamato dal var porterà ad una penalizzazione. Un retroscena che in pochi conoscono e che potrebbe costare caro al direttore di gara di Napoli Udinese.