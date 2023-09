Rabiot è il miglior centrocampista della Serie A, ma la Juventus rischia di perderlo

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri, continua a macinare prestazioni di altissimo livello, ma i bianconeri rischiano di doverlo salutare al termine della stagione

Anche nella vittoria di misura contro il Lecce di Roberto D’Aversa c’è stato lo zampino di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus è stato autore dell’assist, con una bellissima sponda di testa, per il gol di Arek Milik, centravanti polacco partito ieri titolare al posto di Vlahovic.

Un’assistenza che si aggiunge ad uno score di altissimo livello che finora recita il tabellino di Rabiot a partire dall’inizio della scorsa stagione. Stiamo parlando di un contributo attivo in ben 19 gol della sua squadra, un numero che lo rende il migliore nel suo ruolo nel campionato italiano di Serie A. Possiamo quindi dire, almeno per questa statistica, che Rabiot sia il miglior centrocampista della massima competizione del nostro paese. Un exploit per molti inaspettato quello del calciatore francese che, agli inizi della sua esperienza a Torino, non era considerato sicuramente un grande affare fatto dalla dirigenza della Juventus. Attenzione però a quello che potrebbe succedere nella prossima estate di calciomercato.

La Juventus rischia di perdere Rabiot al termine della stagione

Alla fine della scorsa annata, il destino di Adrien Rabiot sembrava lontano dalla Juventus. Il giocatore era infatti in scadenza di contratto e il rinnovo non appariva all’orizzonte. Poi il prolungamento è arrivato, ma soltanto per una stagione. Ecco perché al termine del 2023/2024 la Juventus si ritroverà di nuovo ad affrontare la situazione Rabiot che potrebbe lasciare i bianconeri.

Molto dipenderà sicuramente dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri, tecnico della Vecchia Signora, che ha fatto del francese uno dei capisaldi della sua squadra, ma non solo. Cristiano Giuntoli e il suo staff dovranno valutare, di concerto con l’entourage di Rabiot, quale potrà essere la miglior soluzione per il giocatore e quelle che sono le richieste della madre-agente del francese.