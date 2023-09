PAGELLE E TABELLINO MONZA-BOLOGNA 0-0: follia Saelemaekers, Colpani centro gravitazionale

Pagelle, voti e tabellino di Monza-Bologna, match dell’U-Power Stadium valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Termina a reti bianche la sfida tra i brianzoli e la squadra di Thiago Motta

Monza e Bologna non si fanno male, dividendo la posta in palio nel posticipo dell’U-Power Stadium valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Colpani – sempre al centro delle manovre dei brianzoli – inventa per Mota, rete non convalidata dal VAR per questione di centimetri. In attacco nello scacchiere di Palladino non punge invece Colombo, che non calcia mai verso la porta difesa da Skorupski. Orsolini ha una buona occasione all’inizio, ma sparisce presto dalla partita e viene sostituito da Saelemaekers. Il belga da pepe al finale di gara: protesta con veemenza applaudendo anche l’arbitro Pezzuto e lascia i suoi in dieci uomini. L’ex Milan rischia adesso una lunga squalifica. Nel Bologna di Thiago Motta in evidenza Zirkzee, fastidioso da marcare per la retroguardia di casa.

MONZA

Di Gregorio 6,5

Izzo 5,5

Caldirola 6

A.Carboni 6 (67′ Pablo Marì 6)

Ciurria 6

Pessina 6

Gagliardini 6

Kyriakopoulous 5,5 (63′ Birindelli 5,5)

Colpani 6,5 (78′ Machin SV)

Mota 6 (63′ Vignato 6)

Colombo 5 (78′ Maric SV)

All. Palladino 6

TOP MONZA: Colpani 6,5 – È sempre lui a inventare e a creare superiorità numerica per la compagine di Palladino. L’esterno sinistro per Mota è da applausi, con il gol del portoghese tolto dal VAR per questione di centimetri. Nella ripresa si prende qualche pausa, ma resta il centro gravitazionale del Monza.

FLOP MONZA: Colombo 5 – Ancora a secco, non riesce a sbloccarsi il centravanti di scuola Milan. La buona volontà non manca, però non punge dalle parti di Skoruposki. Non sembra ancora entrato del tutto nei meccanismi di Palladino e per il momento fatica a imporsi.

BOLOGNA

Skorupski 6,5

De Silvestri 6 (58′ Kristiansen 6)

Beukema 6,5

Calafiori 6

Lykogiannis 6 (58′ Corazza 6)

Aebischer 6

El Azzouzi 6

Orsolini 5,5 (58′ Ndoye 6)

Ferguson 6,5

Karlsson 5,5 (58′ Saelemaekers 4)

Zirkzee 6,5 (75′ Van Hooijdonk SV)

All. Thiago Motta 6

TOP BOLOGNA: Zirkzee 6,5 – Un peperino: scattante e imprevedibile, fa reparto da solo divincolandosi tra le maglie della difesa brianzola. I difensori di Palladino devono spesso ricorrere alle maniere forti per arginarlo. Unica pecca: svaria tanto e negli ultimi sedici metri gli manca la necessaria lucidità.

FLOP BOLOGNA: Saelemaekers 4 – Follia da parte dell’ex milanista (entrato con piglio dalla panchina rilevando Orsolini) che lascia i suoi in dieci uomini nel momento topico della partita. Protesta in maniera troppo vigorosa con l’arbitro che gli sventola il rosso dopo la prima ammonizione. Uscendo, arriva anche l’applauso al direttore di gara: nervosissimo, rischia una lunga squalifica.

Arbitro: Pezzuto 4,5

Il tabellino di Monza-Bologna: Colombo non punge, Zirkzee vivace

MONZA-BOLOGNA

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, A.Carboni (67′ Pablo Marì); Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulous (63′ Birindelli); Colpani (78′ Machin), Mota (63′ Vignato); Colombo (78′ Maric). A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, F.Carboni, Akpa Akpro, Pedro Pereira, V.Carboni, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini. Allenatore: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (58′ Kristiansen), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (58′ Corazza); Aebischer, El Azzouzi; Orsolini (58′ Ndoye), Ferguson, Karlsson (58′ Saelemaekers); Zirkzee (75′ Van Hooijdonk). A disposozione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Freuler, Bonifazi, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Orsolini (B), Vignato (M), Birindelli (M), Ciurria (M), Saelemaekers (B), Thiago Motta (B, dalla panchina), Gagliardini (M), Pablo Marì (M)

Espulsi: Saelemaekers (B)

Note: recupero 3’e 5′; spettatori 8.930