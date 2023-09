“L’Inter ha una debolezza”: arriva la stoccata in diretta

Stoccata in diretta per l’Inter di Inzaghi dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale

I nerazzurri, dopo le prime cinque giornate di Serie A, sembravano imbattibili; il turno infrasettimanale, invece, ha detto altro con i ragazzi di Inzaghi sconfitti a San Siro dal Sassuolo. Al termine di un primo tempo non entusiasmante, Dumfries ha trovato l’uno a zero e quel gol sembrava il preludio per un’altra serata a tinte nerazzurre; nella ripresa la musica è cambiata con i ragazzi di Dionisi che hanno ribaltato il match.

Protagonista della partita Berardi autore di un gol veramente spettacolare; i nerazzurri, a causa di questa sconfitta, sono stati raggiunti dal Milan che si è imposto per tre a uno in casa del Cagliari. Nel complesso i ragazzi di Inzaghi non hanno disputato una partita indimenticabile e ora sono chiamati a reagire; la prossima sfida sarà in casa di una Salernitana reduce dal passo falso contro l’Empoli.

Sulla sfida di San Siro ha dato la sua opinione Michele Borrelli; il giornalista, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “L’Inter era in controllo fino all’uno a uno, nel secondo tempo sono calati i ritmi“. I nerazzurri, effettivamente, nel primo tempo non sono andati in grande difficoltà nonostante quarantacinque minuti non entusiasmanti.

Borrelli ha poi continuato “I giocatori del Sassuolo possono fare male e poi la papera di Sommer“. Un momento chiave del match è sicuramente stato l’errore del portiere nerazzurro che si è fatto sorprendere dal tiro di Bajrami.

Inter, la stoccata in diretta: “I nerazzurri hanno una debolezza”

Contro il Sassuolo, rispetto ad altre volte, i cambi di Inzaghi non hanno fatto la differenza; i subentrati non sono riusciti a dare quel qualcosa in più ad una squadra che, nel corso del secondo tempo, ha mostrato una difficoltà fisica piuttosto evidente. A tal proposito si è visto un Lautaro Martinez non al meglio; l’argentino è sì il punto fermo dell’attacco nerazzurro ma anche lui ha bisogno di rifiatare soprattutto in un periodo dove si scende in campo ogni tre giorni.

Pesa, da questo punto di vista, l’infortunio di Arnautovic in casa dell’Empoli; su questo argomento Borrelli ha le idee piuttosto chiare “L’infortunio di Arnautovic è la debolezza dell’Inter“. I nerazzurri, in attacco, sono effettivamente corti e ora dovranno trovare delle soluzioni alternative per sopperire all’assenza dell’ex Bologna. Dalla prossima partita vedremo se Inzaghi farà delle modifiche o se continuerà a puntare su Lautaro-Thuram.