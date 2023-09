Lazio, gioia Rovella: “Ero gasato, ora sono al top. Ecco cosa è successo in ritiro”

Nel giorno del suo esordio da titolare con la Lazio, le parole di Nicolò Rovella che ha parlato del suo ambientamento e delle emozioni arrivate grazie ai tifosi

Serata speciale per Nicolò Rovella, che ha trovato il suo esordio da titolare con la maglia della Lazio. E lo ha fatto giocando un’ottima partita, da mediano o regista che dir si voglia, mostrando anche una buonissima condizione fisica dopo l’infortunio con la Juventus.

L’ex centrocampista bianconero ha parlato dopo la vittoria fondamentale contro il Torino: “A me va ene giocare con tutti, sono tutti forti e per me non c’è nessun problema. Adesso sono al 100%, ho recuperato, ho avuto un problema che non mi ha fatto fare il ritiro con la Juve ma ora sono al 100%. Sarri mi dice da quando sono arrivato che è importante il posizionamento del mediano, ho dovuto un po’ imparare a farlo come vuole lui. Il gioco di Sarri è completamentee diverso da quello che facevo a Monza, che era sull’uno contro uno a tutto campo. Qui è di posizionamento, devi ragionare di più, più difficile. Sarri è esigente, cerco di migliorarmi ma sto vedendo dei risultati”. Poi racconta: “Fino a oggi pomeriggio non mi aspettavo di giocare titolare, è stata una sorpresa. Non vedevo l’ora di giocare davanti ai tifosi all’Olimpico, mi sentivo molto gasato. Ero molto felice”.

Lazio-Torino, Rovella: “Deve essere la partita della svolta. In ritiro ci siamo guardati in faccia”

E poi ancora: “Con Cataldi ho un bellissimo rapporto, anche prima di venire qui ci siamo scritti, mi sta aiutando tantissimo. Quando Sarri dice cose che non capisco lui magari mi spiega”. L’obiettivo è chiaro nella testa di Rovella e il 2-0 al Torino può essere un nuovo inizio: “Deve essere la partita della svolta. Abbiamo avuto un inizio un po’ difficile, abbiamo incontrato il Napoli e abbiamo vinto, poi abbiamo perso con la Juve che è una grande squadra, poi pareggiato con l’Atletico che ha vinto col Real”.

Poi sul ritiro obbligatorio di ieri: “Non è successo nulla di speciale, ci siamo solo parlati anche col mister. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo guardato i risultati. Abbiamo detto cosa pensavamo, ci siamo raggruppati e oggi si è visto. Deve essere la partita della svolta”. Il primo mese alla Lazio, in ogni caso, è più che positivo: “È tutto diverso rispetto a quanto sono stato abituato a fare. Tutto molto bello, sto cercando di ambientarmi il più velocemente possibile. Formello è bellissimo, pazzesco, i tifosi sono incredibili. Le sensazioni sono bellissime”.