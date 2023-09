La verità sulle intenzioni della Juve: “Scambio con Vlahovic”

Il grande ex bianconero Michele Padovano si espone sul centravanti serbo della squadra di Allegri: “Ha grandi possibilità di vincere la classifica capocannonieri”

Michele Padovano è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play rispondendo sulla Juventus e sul Napoli, club in cui ha militato da calciatore.

“Credo che la Juventus farà un’ottima stagione – ha esordito Padovano – Per la squadra di Allegri c’è il vantaggio di non disputare le coppe, che vuol dire meno viaggi e meno infortuni. Col Napoli potrà dare filo da torcere all’Inter nella corsa allo Scudetto. Vlahovic? Sono felice che sia lui che Chiesa non siano stati venduti – ha risposto l’ex attaccante bianconero – A mio avviso quest’anno il serbo farà tantissimi gol aiutando la Juve a vincere il campionato. Ha grandi possibilità di vincere la classifica capocannonieri. Meglio Lukaku? No, ma la società avrebbe fatto lo scambio con Vlahovic qualora fosse riuscita a trovare una quadra col Chelsea, d’altronde l’obiettivo era fare entrare soldi in cassa”.

Padovano a Tv Play: “Fagioli mi piace molto, da Osimhen e Kvaratskhelia segnali dell’esistenza di un malessere nel Napoli”

Padovano ha riservato elogi importanti anche a Fagioli: “Mi piace molto, è un calciatore completo, giovane e italiano”.

Dalla Juventus al Napoli, dove tiene sempre banco il ‘caso’ Osimhen: “Se succede una cosa del genere – le sue parole con riferimento alla reazione del nigeriano (cancellate tutte le foto su Instagram che lo ritraevano con la maglia azzurra) al video Tik Tok pubblicato dall’account del club partenopeo – vuol dire che all’interno dello stesso Napoli c’è del malessere e questo va risolto altrimenti si riversa tutto in campo”.

“L’atteggiamento di Osimhen – sottolinea in conclusione Padovano a Tv Play – come quello di Kvaratskhelia, non serve a nessuno. Ripeto: all’interno del Napoli deve esserci una situazione non molto piacevole. Se due calciatori come loro, che sono sicuramente molto rappresentativi, si lamentano per una sostituzione all’80′ vuol dire che vi è del malessere”.