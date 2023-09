Inter-Investcorp, novità in arrivo: “Ecco quando si può chiudere”

Proseguono le voci sulla trattativa per la cessione delle quote societarie dell’Inter: nuovi aggiornamenti dall’estero

Il futuro dell’Inter resta avvolto dal mistero: continuano ad arrivare notizie in merito ad un possibile stravolgimenti dell’asset societario.

Continuano a susseguirsi voci sul futuro societario dell’Inter e su una possibile cessione delle quote del club nerazzurro. Novità che arrivano dall’estero, in particolar modo dall’Arabia Saudita. Il giornalista Turki Alghamdi, infatti, conferma che “proseguono le trattative tra Inter e Investcorp”.

Un accordo la cui conclusione “non è previsto in tempi brevi”. In particolar modo, la tempistica sarebbe di “qualche mese” come spiegato da Turki Alghamd. “Se le cose andranno bene, la chiusura e il perfezionamento dell’accordo arriveranno il prossimo anno, nel 2024″. Ora c’è solo da attendere gli sviluppi che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Inter, le ultima novità sul futuro societario

Continuano a registrarsi voci sulla possibilità che l’attuale proprietà dell’Inter ceda le quote societarie a Investcorp, società del Bahrein di gestione degli investimenti fondata nel 1982 a Manama da Nemir Kirdar.

Da giorni, infatti, è tornata d’attualità la vicenda relativa al possibile passaggio di quote da Suning Holdings Group al fondo di investimenti Investcorp, società che gestisce oltre 50 miliardi di dollari di asset in gestione e che potrebbe entrare nel mondo del calcio acquistando le quote societarie dell’Inter.

Resta da capire se, in caso di accordo tra le parti, sarà accolta pienamente la richiesta di Steven Zhang, il quale ha fissato la quotazione delle quote societarie dell’Inter a 1,3 miliardi di euro. Questa la richiesta dell’attuale proprietaria del club nerazzurro dopo il passaggio di quote con Thohir avvenuto nel 2016. Ora potrebbe esserci un nuovo stravolgimento, anche se per vedere concretizzato l’eventuale accordo tra le parti bisognerà aspettare il prossimo anno solare stando alle indiscrezioni che arrivano dall’Arabia Saudita.