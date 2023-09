Ha stregato la Juventus: lo scambio immediato accontenta tutti

Calciomercato Juventus, l’occasione potrebbe ingolosire i bianconeri, alla ricerca di un rinforzo importante per la zona nevralgica del campo

Sia pur non abbagliante, il successo ottenuto contro il Lecce ha permesso alla Juventus di incamerare tre punti importanti per la compagine di Allegri. Anche la gara contro i salentini, però, ha evidenziato i limiti strutturali di un organico che soprattutto nella zona nevralgica del campo evidenzia profonde lacune.

Non è un caso che uno dei primi obiettivi per le prossime sessioni di calciomercato sia l’acquisto di un centrocampista in grado di garantire il salto di qualità al reparto. Il sogno resta sempre Khéphren Thuram, ma per riuscire a mettere le mani sul gioiellino del Nizza potrebbe non bastare un’offerta da 50 milioni di euro. Ecco perché nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus il profilo di Pierre-Emile Hojberg, legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2025. L’ex Southampton, che in questa prima parte di stagione ha collezionato soltanto 169 minuti complessivi, avrebbe chiesto maggiore spazio. Da qui nascerebbe il desiderio di cambiare aria in caso di offerte allettanti. Tuttavia, è piuttosto difficile che il Tottenham apra alla formula del prestito. Più verosimile che, per abbassare la parte cash, si possa ragionare eventualmente su una maxi operazione

Calciomercato Juventus, possibile occasione con il Tottenham: scambio Hojberg-Kostic

Alla luce del grave infortunio accorso a Perisic, il Tottenham è chiaramente alla ricerca di un nuovo esterno mancino. Per adesso gli Spurs – ovviamente – non hanno ancora avviato delle trattative concrete ma a stretto giro di posta la girandola di sondaggi potrebbe partire.

Stando così le cose, non è escluso che il club inglese possa bussare alla porta della Juventus per Filip Kostic. Dopo gli zero minuti messi a referto nelle prime due partite, il serbo è stato utilizzato con più regolarità da Allegri. Come evidenziato a più riprese da calciomercato.it, nella scorsa sessione estiva, qualora fosse arrivata un’offerta importante per i bianconeri, Giuntoli avrebbe anche potuto avallarne la cessione, purché a titolo definitivo. Ecco perché, qualora il Tottenham dovesse effettivamente farsi vivo per Kostic, non sarebbe da escludere a priori un possibile scambio con Hojberg, con conguaglio a favore degli Spurs. Per adesso, ribadiamolo a scanso di equivoci, è solo una suggestione. Un’ipotesi che, però, potrebbe prendere quota nel caso in cui si materializzassero gli incastri giusti.